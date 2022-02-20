【財政預算案】陳茂波：盡力為市民中小企紓困 財政預算案啡色封面曝光

新一份財政預算案將於周三（23日）出爐，財政司司長陳茂波今日發表《司長隨筆》網誌，表示大家需要同心合力，奮力應對內外的挑戰。表示要維護市民健康、公共服務、打工仔飯碗，以至整體社會和經濟的正常運作，以及面對複雜多變的國際政治和經濟環境，隨時會牽動本港這個細小和全開放的經濟體，引發市場波動和風險，故有必要小心防範。

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陳茂波提到，由於考慮到防疫需要，今次會以視像方式於立法會會議發表本屆政府最後一份預算案。網誌的相片顯示，新一份預算案的封面呈泥土啡色。上一份預算案，陳茂波採用「抱有希望」的青綠色，今份則採用啡泥色，陳茂波解釋，封面顏色反映他編製預算案時候的思緒，泥土之美不在悅目，而是蘊藏豐富的養份可以讓樹苗茁壯成長，樹幹再強還須根深穩扎，才能不懼風雨、枝繁葉茂。

網誌標題為「以民為本、穩中求進」，陳茂波提到，第五波疫情來勢凶猛，令原本自去年開始處於復蘇軌道的經濟，遇上突如其來的沉重壓力，令很多人感到沮喪、甚至陷入困難，這與預算案諮詢初期的情況相距甚遠，政府需要積極應對挑戰，配備充足的資源，全力抗擊疫情，要盡力為市民和中小企紓困，穩住市民信心，同時也要部署中長期的經濟發展並確保經濟及金融安全。陳茂波表示奮力應對內外的挑戰，對內，盡快遏止這一波疫情；對外，複雜多變的國際政治和經濟環境，隨時會牽動本港這個細小和全開放的經濟體，引發市場波動和風險，要小心防範。

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責任編輯：龍紀瑩