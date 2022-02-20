  • 8°C
香港時間 : 2022220日 (日) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案】陳茂波：盡力為市民中小企紓困 財政預算案啡色封面曝光

理財智慧 14:30 2022/02/20

分享：

新一份財政預算案將於周三（23日）出爐，財政司司長陳茂波今日發表《司長隨筆》網誌，表示大家需要同心合力，奮力應對內外的挑戰。表示要維護市民健康、公共服務、打工仔飯碗，以至整體社會和經濟的正常運作，以及面對複雜多變的國際政治和經濟環境，隨時會牽動本港這個細小和全開放的經濟體，引發市場波動和風險，故有必要小心防範。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

陳茂波提到，由於考慮到防疫需要，今次會以視像方式於立法會會議發表本屆政府最後一份預算案。網誌的相片顯示，新一份預算案的封面呈泥土啡色。上一份預算案，陳茂波採用「抱有希望」的青綠色，今份則採用啡泥色，陳茂波解釋，封面顏色反映他編製預算案時候的思緒，泥土之美不在悅目，而是蘊藏豐富的養份可以讓樹苗茁壯成長，樹幹再強還須根深穩扎，才能不懼風雨、枝繁葉茂。

網誌標題為「以民為本、穩中求進」，陳茂波提到，第五波疫情來勢凶猛，令原本自去年開始處於復蘇軌道的經濟，遇上突如其來的沉重壓力，令很多人感到沮喪、甚至陷入困難，這與預算案諮詢初期的情況相距甚遠，政府需要積極應對挑戰，配備充足的資源，全力抗擊疫情，要盡力為市民和中小企紓困，穩住市民信心，同時也要部署中長期的經濟發展並確保經濟及金融安全。陳茂波表示奮力應對內外的挑戰，對內，盡快遏止這一波疫情；對外，複雜多變的國際政治和經濟環境，隨時會牽動本港這個細小和全開放的經濟體，引發市場波動和風險，要小心防範。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
政治 陳茂波 立法會 財政預算案 財政司 疫情 香港 經濟

上一篇文章

【第五波疫情】飲食業生意大受影響 搶菜潮下火鍋店良心價賣菜 平過街市

下一篇文章

【品味投資】美國大亨麥克羅威蘇富比五月再舉行拍賣 美國新畫派創始人羅斯科從未公開作品亮相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【有盈退休】曾智華：阿婆突然走得快 背後肯定有古怪
【有盈退休】曾智華：阿婆突然走得快 背後肯定有古怪
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【小米1810】小米旗下天星數科傳重整業務 消費貸款轉移同系公司營運
【小米1810】小米旗下天星數科傳重整業務 消費貸款轉移同系公司營運
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
華潤萬象發盈喜 料去年多賺逾一倍
華潤萬象發盈喜 料去年多賺逾一倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款