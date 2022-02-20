【經濟寒冬】本港四大核心區空舖量微升 中原料疫情好轉時才有改善

第五波疫情拖累商舖租務市況，根據中原（工商舖）資料顯示，1月份各核心區商舖空置率變化不大，中環、灣仔、銅鑼灣及尖沙咀四個核心區空置量均按月微升，僅有旺角區錄跌幅，整體走勢平穩。

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中原（工商舖）預測，商舖市道旺淡主要視乎疫情情況，1月份第五波疫情爆發，令部分商戶心態轉審慎，暫緩租舖計劃。即使踏入2月份疫情仍未見受控，更有持續蔓延趨勢，預料2月核心區舖位空置情況會繼續膠著狀態，需要待疫情好轉時才有轉機。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，根據該公司統計，1月份各核心區商舖空置率窄幅上落。在五大核心區（中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角）中，繼續以銅鑼灣租務需求最理想，1月該區空置率為4.99%，比去年12月微升0.04個百分點，而對比去年同期則大幅減低6.36個百分點。

各核心區最新商舖空置率

▲ 資料來源：中原（工商舖）及市場資訊

中環最新商舖空置率錄得約14.29%，按月輕微增加0.03個百分點，按年對比則明顯下跌6.20個百分點。灣仔方面就相對疫弱，該區1月份舖位空置量錄得約14.22%，比12月增加0.05個百分點，對比2021年1月亦僅微跌0.56個百分點。

九龍區方面同樣未見明顯升跌幅，尖沙咀區1月商舖空置率為10.32%，按月微升0.07個百分點，而對比去年同期就大幅減少6.86個百分點。旺角區商舖空置率則見輕微下降，由12月約9%減低至最新約8.96%，按年對比遞減3.07%。

黃偉基分析，疫情走向與商舖租賃市道息息相關，疫情影響市民外出意欲，亦直接影響租客租舖開業信心。1月份第五波疫情突然爆發，經過逾1個月抗疫仍未見受控趨勢，反而日漸升溫，確診數字屢創新高；目前疫情持續蔓延，短期內商舖空置情況難有改善，預料需要等疫情緩和，人流重返消費，商戶才有信心重新啟動租舖，屆時空置量才有機會好轉。

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責任編輯：嚴浩文