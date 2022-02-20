歐洲風暴釀約20人死 過百萬戶停電

歐洲多國受風暴尤妮斯（Eunice）影響，廣泛地區受破壞。歐洲包括英國、荷蘭、波蘭等多國受風暴影響，至今已經錄得最少16人死亡。歐洲救援人員上周六（19日）努力搶修，希望恢復100萬戶家庭及企業的電力供應。英國火車營運商敦促民眾不要外遊，荷蘭火車網絡亦已癱瘓，法國等地亦指正努力解決鐵路中斷等問題。

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尤妮斯正影響歐洲西北部地區，已造成過百萬戶家庭及企業停電，緊急救援人員上周六正努力搶修。歐洲媒體引述緊急服務部門指， 英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、德國及波蘭風暴已經造成最少16人死亡。其中3人來自英國，1人來自愛爾蘭，比利時及德國各有2人，荷蘭及波蘭則各有4人。

法國北部亦有約30人受傷，荷蘭亦需疏散數十人。

截至上周六下午，波蘭仍有120萬用戶斷電，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）呼籲民眾留在加重，並指當局正監控情況，會提供適當服務。英國雖已有120萬戶恢復電力供應，但仍有22.6萬戶家庭及企業斷電。

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英國火車營運商指尤妮斯風速每小時達196公里，成英格蘭有史以來最強陣風，大部分交通網絡已關閉，敦促民眾不要外出。倫敦當局更於上周五（18日），發布有史以來首紅色天氣警告。英國保險公司協會（Association of British Insurers）估算， 英國損失額或逾3億英鎊（約31.8億港元）。

荷蘭火車架空電纜受損，火車網絡陷入癱瘓，往來英國及法國的歐洲之星火車亦暫停服務。法國及愛爾蘭皆承認，正努力解決鐵路中斷及停電問題，德國鐵路營運透露， 及逾1,000公里軌道受破壞。

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責任編輯：李俊儀