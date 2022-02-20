美國多州奶粉荒 有媽媽恐愛兒捱餓出600蚊求1罐

供應鏈危機持續多時，再加上部分地區相繼有嬰兒飲用雅培旗下的奶粉後生病，美國監管部門召回雅培幾款奶粉。美國本月的嬰幼兒奶粉缺貨情況加劇，多州都有父母投訴未能購買奶粉。有母親憂慮愛兒捱餓，更表示願意出80美元一罐的價格購買奶粉。

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根據市場研究公司 IRI Worldwide 的數據，嬰幼兒奶粉短缺水平在新冠疫情前徘徊在5%的水平，而到達10%的水平就會引發危機。

而美國全國廣播公司（NBC）委託消費品數據公司Datasembly進行分析，發現嬰幼兒奶粉缺貨率由去年12月的11%，於本月迅速飆升至25%。

美國食品及藥物管理局（FDA）上周表示，雅培旗下「Similac」、「Alimentum」及「EleCare」這3款嬰幼兒奶粉，懷疑與幾宗嬰兒感染沙門氏菌及阪崎腸桿菌個案有關。

當局決定召回涉事批次的奶粉，雅培奶粉事件恐會加劇美國嬰兒奶粉短缺情況。

Datasembly指佛羅里達及新澤西州等地的缺貨情況尤為嚴重，平均缺貨率介乎40%至43%。

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NBC報道，康涅狄格州30歲的Michelle Perruzzi為兩子之母，最年幼的孩子只有7個月大。Michelle過去4個月來，每日都開車往返當地7間商店搜購奶粉。

她坦言貨架往往空空如也，偶爾幸運的話才能買到一兩罐。再加上她復工後無法再餵母乳，而幼子又對某些配方的奶粉，令她更難購買合適的奶粉餵養兒子。

Michelle為奶粉荒感到十分困擾，指她願意付出一切代價購買奶粉，甚至願意用每罐60至80美元（約468至624港元）的價格購入，只是不希望兒子捱餓。

根據美國Walmart網站上的價格，雅培、美贊臣Enfamil等主流嬰兒配方奶粉單罐價格通常都在40美元以下。而美國WRDW電視台引述另一名購買了涉事雅培奶粉的媽媽指，她過往購買的奶粉單罐價格約40美元。按照上述價格計，Michelle料願意付出貴近1倍價格購買奶粉。

雖然奶粉商加大規模生產嬰幼兒奶粉，但出生率上升同時帶動商品需求。再加上供應鏈問題仍未解決，運輸業招聘人手有困難導致奶粉未必能及時運送到各地，奶粉繼續供不應求。

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責任編輯：鄭錦玲