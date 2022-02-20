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【全城抗疫】安踏體育支援本地抗疫 捐出禦寒服、檢測包及食物套餐

理財智慧 17:30 2022/02/20

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第五波疫情肆虐全港，重創本地經濟，安踏體育（02020）宣布捐出抗疫衣物、快速檢測包及食物，抗疫物資將會轉交至立法會議員及本地社會福利機構，以全力支援香港社會各界抗擊第五波疫情。

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安踏體育捐贈的抗疫物資，包括了FILA禦寒服、10萬套新冠病毒抗原快速檢測包，以及5,000份食物套餐。部份抗疫物資將交予香港體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啓剛，分派至有需要機構，其他物資將捐贈予香港不同社會福利機構，包括香港失明人協進會、樂餉社、母親的抉擇及香港明愛等，旨在全力支援香港社會各界抗擊第五波疫情。

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安踏體育執行董事兼首席財務官賴世賢先生表示：「安踏體育一直致力踐行社會企業責任，面對香港當前嚴峻疫情，安踏體育一如既往全力支援社會有需要人士，積極響應國家主席習近平指示，支援香港抗擊疫情並全力支持香港特區政府的抗疫工作。是次安踏體育捐贈抗疫物資，希望能及時幫助香港解決燃眉之急，減輕負擔。安踏體育將繼續與社會各界攜手共克時艱，期盼早日戰勝疫情。」

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責任編輯：嚴浩文

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