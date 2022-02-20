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【北京冬奧】滑雪大跳台將變水上滑梯？　免奧運場地淪為大白象

商業 18:27 2022/02/20

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北京政府正計劃把大跳台作為訓練冬季運動員的場地。（法新社圖片）

北京冬季奥運將於今日閉幕，如歷屆運動會一樣，因此興建的標誌性場地往後如何發揮用處，是舉辦國的難題之一。

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今年冬奧其中一個矚目的運動場地，少不了首鋼滑雪大跳台。這座大跳台是世界上第一個大型跳台賽事的永久場地，設施位於首鋼工業園區內，以前是當地最大的鋼廠。為了不令場地成為「大白象工程」，北京當局正研究其往後用途。

據彭博報道，北京政府正計劃把大跳台作為訓練冬季運動員的場地，尤其是舉辦是次的冬季奧運會後，估計有不少小孩將會受啟發，欲成為滑雪運動員。至於夏天，當局則有意把大跳台改造成水上滑梯，或鋪上草皮，用作滑草等娛樂休憩設施。

另一冬奧場地——中國國家雪車雪橇中心，現階段計劃未來將繼續作為中國國家隊運動員的培訓及比賽場地。周圍亦會發展成攀石場、越野單車、滑索等設施。

因舉行奥運會等大型盛事而建的場地，耗用大量資金。據早前中國政府公布，相關資本投放預算高達15億美元；而《金融時報》更有報道指，實際所用金額是預算的2倍。但北京奧委會則指，實際金額與預算相符。

無論如何，避免令奥運場地變成浪費，國際奧委會亦希望協助解決有關議題，故該組織最近放寬比賽設施的要求。2026年的米蘭冬奥，計劃將有8成是現有或臨時設施。2018年平昌冬奥及2022北京冬奥，該比例為6成。

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責任編輯：葉泳珊

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