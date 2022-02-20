【防疫抗疫基金】政府向本地漁農業提供資助　最多可獲10萬元（附申請連結）

▲ 政府宣布在第六輪「防疫抗疫基金」下，向鮮活副食品批發市場的批銷商及本地漁農生產者，提供財政紓緩措施。（資料圖片）

政府宣布在第六輪「防疫抗疫基金」下，向鮮活副食品批發市場的批銷商及本地漁農生產者，提供財政紓緩措施；同時為漁業發展貸款基金借款人提供一筆過免息延期還款安排。

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漁農自然護理署發言人今日表示，每個在魚類統營處（魚統處）轄下批發市場營運的活海魚批銷商可獲10萬元資助。其他每個在公營或私營副食品市場經營的鮮活食品批銷商（包括冰鮮海魚、淡水魚、蔬菜、鮮果及蛋品，但不包括活家禽及凍肉），則可獲2萬元。不過要留意的是，以相同商業登記營運多間分店的商戶，其總資助額將不會超過10萬元。

另外，每艘聘有內地漁工的漁船或收魚艇的船東亦可獲2萬元。每個本地漁農生產者（包括蔬菜農場、水耕生產場、花卉農場及苗圃、海魚養殖場、塘魚養殖場及無聘用內地漁工的漁船或收魚艇擁有人或經營者，但不包括禽畜農場）則可獲1萬元。

2月21日起接受申請

以上為本地漁農業界提供的財政資助將由2月21日起開始接受申請。鮮活食品批銷商、本地漁農生產者，即蔬菜農場、水耕生產場、花卉農場及苗圃、海魚養殖場及塘魚養殖場擁有人或經營者的申請截止日期為4月4日，至於漁船或收魚艇船東，相關申請截止日期為5月20日。

漁護署發言人預計，約有1.1萬個鮮活食品批銷商及本地漁農生產者會受惠於第六輪「防疫抗疫基金」。漁護署將去信或致電通知合資格申請者，而申請表格將透過電郵、傳真或郵寄或該署及魚統處／蔬菜統營處（菜統處）轄下批發市場及相關組織派發。此外，申請人亦可於漁護署網頁下載有關申請表格。

【農業申請表格】 【漁業申請表格】

此外，政府會向每名貸款基金借款人提供一次性為期一年的免息延期還款安排。漁護署將向所有貸款基金借款人發出通知信件並附上確認回條。借款人須於4月25日或之前將確認接受有關安排的回條以傳真、郵寄或微信遞交。

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責任編輯：葉泳珊