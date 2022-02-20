▲ 【低碳校園】恒生向低碳想創坊捐贈240萬 為兩所學校安裝140塊太陽能電板

恒生銀行 （00011） 與低碳想創坊推出「減碳恒動－恒生低碳校園」，恒生捐贈240萬元予低碳想創坊支持「減碳恒動－恒生低碳校園」，計劃於今年底前為兩所學校安裝140塊太陽能電板，預計每年將可產生約8.2萬度電，相當於約16個香港普通家庭估算的年度使用量。

透過香港政府的「上網電價」補貼政策，兩個太陽能系統預計每年可獲得約25萬元的回贈，用於支持學校推行氣候教育至 2033 年，預期每年能讓超過 4,000 人包括教師、學生及家長受惠。首間參與的學校是天主教慈幼會伍少梅中學，第二所學校亦在安排當中。

「減碳恒動－恒生低碳校園」計劃以可持續概念運作，旨在透過提高生產及使用可再生能源來減少碳排放，並在學校推行氣候教育，讓學生們持續在關注氣候變化的環境中學習，啟發他們就氣候變化採取行動。

「減碳恒動－恒生低碳校園」是「減碳恒動 – 太陽能關懷計劃」的延伸項目。恒生在2021年，捐贈300萬元予低碳想創坊，在突破機構的青年營地安裝 390 塊太陽能電板，預計安裝工程於2022年年中完成。計劃運用回贈收益，每年為5,400名年輕人提供一系列氣候教育項目，啟發年輕人如何應對氣候變化的問題及採取適當的行動。

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