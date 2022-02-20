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加拿大警方出動閃光彈清場 拘捕過百名示威者

環球社會熱點 16:34 2022/02/20

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加拿大反新冠疫苗示威持續多周，當地警方加緊清場，加拿大首都渥太華警察上周六（19日）出動閃光彈驅散示威者。政府官員指示威者有攻擊性行為，警方繼上周五（18日）拘捕逾百示威者後，上周六再多47名示威者被捕。

加拿大政府截示威者金援 凍結銀行戶口 【下一頁】

渥太華警方上周六出動胡椒噴霧及閃光彈清場，亦有使用擴音器警告示威者繼續留守或會被捕。警方在社交平台Twitter上表示，已給予示威者充分時間離開。警方強調當時行動維持秩序且無加快推進，但示威者仍表現充滿攻擊性。警方決定向示威人群噴灑化學刺激物，試圖阻止示威者攻擊行為及保障警察安全。

反疫苗示威已維持逾3周，警方上周五拘捕逾百人後，上周六早上又再拘捕47人。示威組織者Freedom Convoy表示，由於警方採取嚴厲措施，已要求貨車司機撤離。大量貨車上周六駛離市中心，示威者人數較數日前急劇下降，僅剩數百人仍留在警戒線附近。

加拿大警方更打破車窗拘捕守在車內示威者，並已拖走38輛汽車。

咖啡店老闆曾向加拿大示威者捐款 收恐嚇電話要停業 【下一頁】

加拿大警方表示，部分上周六被補示威者身穿著防彈衣，行李和車內亦裝有煙霧彈。示威者亦曾向警方投擲煙霧彈，但警方強調當局並未使用催淚彈。據悉，多個主要示威組織者被捕，部分人士已經離開。

組織者在Twitter上表示，對渥太華警方執法期間濫用權力的情況感到震驚，並指有示威者於上周五曾被馬匹踩傷。警方其後否認相關指控，指馬匹驅散人群後，跌倒的人士都可站起來自行離開。

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責任編輯：李俊儀

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