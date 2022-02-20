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【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron

環球社會熱點 15:47 2022/02/20

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輝瑞向美國食品及藥物管理局（FDA）申請，授權5歲以下幼童接種輝瑞疫苗（港稱復必泰），但FDA早前宣布押後至4月決定。美媒指部分參與研究的幼童接種輝瑞疫苗後仍染疫，當局認為早期數據顯示幼童打輝瑞疫苗或不足以對抗Omicron而推遲授權。

【英國疫情】將取消確診者隔離要求 為歐洲首國 【下一頁】

英國醫學會質疑太早取消防疫「非基於證據」 【下一頁】

5歲以下幼童是美國目前唯一尚未獲得疫苗接種資格的年齡組別。但FDA本月11日宣布正等候研究有關第3針的數據，押後至4月才決定是否授權5歲以下幼童接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

美媒《華爾街日報》上周五（18日）引述FDA消息人士指，輝瑞的早期頭兩劑的研究數據顯示，5歲下幼童接種疫苗後能有效對抗Delta變種。但自從Omicron變種肆虐後，有部分接種疫苗幼童確診新冠肺炎。

由於參與研究的確診幼童個案較少，雖然暫時只有少量Omicron確診個案，但早期分析仍顯示疫苗似乎不足以對抗Omicron變種。

《華盛頓郵報》引述知情人士指如研究出現更多確診幼童，數據又顯示大部分感染個案屬於未打針幼童，或能證明幼童接種輝瑞疫苗足以對抗Omicron變種。

【輝瑞疫苗】美5歲以下幼童未打得 美FDA押後審批 【下一頁】

據悉，FDA及輝瑞都同意等候研究出現更多確診個案，認為押後審批決定有助FDA評估幼童接種輝瑞疫苗的有效率。

而且幼兒在接種次劑疫苗後最少兩個月才會接種第3劑，FDA也希望審查第3劑研究數據才決定是否授權。

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責任編輯：鄭錦玲

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