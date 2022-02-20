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【品味投資】美國大亨麥克羅威蘇富比五月再舉行拍賣 美國新畫派創始人羅斯科從未公開作品亮相

理財智慧 14:30 2022/02/20

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美國房地產大亨麥克羅威（Macklowe）於去年11月紐約蘇富比拍賣了35件現當代藝術經典作品，以6.76億美元總額刷新了單一收藏家拍賣的成交紀錄。日前蘇富比宣布，麥克羅威的The Macklowe Collection，另外的30件藝術品將於5月16日舉行拍賣。而麥克羅威的焦點拍賣品將於拍賣前，在香港、棕櫚灘、台北及上海等地巡迴展出。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

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【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

許多重要藝術家的作品將再度於今年的拍賣登場，多為藝術家創作生涯中的關鍵之作。焦點作品之一為美國新畫派創始人馬克羅斯科（Mark Rothko）一幅從未公開展覽過的，於1960年的作品「無題」，估價3,500萬美元起，是羅斯科標誌性抽象作品中的典型佳構，是藝術家在1960年創作的19幅畫作之一，同年作品中的接近半數被博物館收藏。

羅斯科此畫將1950年代畫作中常見的鮮艷色彩換成更豐富多變的深紅、紫色和深藍色調，飽滿色調充滿悲劇色彩，一貫其作品的特色，賦予畫作濃烈的情感表現，將羅斯科的精神世界化作色塊。

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責任編輯：龍紀瑩

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