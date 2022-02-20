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【NFT】保時捷推NFT 拍賣後贈非牟利組織

理財智慧 14:30 2022/02/20

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保時捷（Porsche）外觀設計總監瓦爾加（Peter Varga）獨家繪製的設計草圖，去年以非同質化代幣（Non-fungible tokens，NFT）形式出售，當中最為特別的是，NFT收藏家同時可以獲得數位與實體作品。而保時捷將全部收益捐贈于非牟利組織Viva con Agua。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

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【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

保時捷首件NFT計畫是由保時捷數位公司支援完成，並運用了新創公司的區塊鏈技術，NFT主要用於加密藝術品和數位收藏等領域，保時捷的NFT計畫於美國數位藝術拍賣平台SuperRare上以30.25以太幣價格拍賣出售，相當於約9萬美元。保時捷表示希望藉由此NFT計劃，觀察加密貨幣社群的接受程度以及其影響。

此拍賣活動的全部收益捐贈于非牟利組織Viva con Agua，款項將用於改善水源，從而改善人的生活狀況。Viva con Agua致力於在全世界幫助人們取得乾淨的飲用水，2006年成立於德國漢堡，在烏干達和南非都有支持的水計畫。

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責任編輯：龍紀瑩

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