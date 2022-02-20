【消費熱話】愛馬仕銷售額受制於生產量 今年產品平均加價3.5%

疫情下運輸及原材料成本急升，奢侈品行業多個品牌爆發加價潮。龍頭之一愛馬仕（Hermès）日前公布上季銷售額，按年增加11%，低於市場預期，而去年全年按年多賺近八成。集團同時宣布，今年全球產品將平均加價3.5%，較以往每年加價1.5%的幅度有所上調。

截至去年12月底止，愛馬仕去年第四季銷售額錄得23.8億歐元（折合約211.1億港元），按年上升11%，低於市場預期增長12%。以產品類別劃分，皮革產品仍為主要收入來源，季內相關銷售額錄10.15億歐元，惟按年跌5.4%，屬唯一錄得跌幅的產品類別；至於手表則為上季升幅最強產品類別，銷售額按年增長39.7%至9500萬歐元。

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愛馬仕行政總裁杜馬斯（Axel Dumas）稱無意加快產能，指集團一向主打人手製作，每個產品均製作需時；儘管生產量抑制上季業績增長，故無意加快生產。他續指，集團今年將提價3.5%，較以往1.5%漲幅有所上調，主要由於歐洲生產成本上升，以及應對匯率波動所致。

總結去年，愛馬仕全年純利達24.45億歐元，按年急升76.5%。年內收入錄89.8億歐元，同樣按年增長逾四成。各地區表現方面，去年以美國銷售升勢最為強勁，年內銷售額為14.58億歐元，按年上升56.7%；日本以外的亞太地區貢獻佔集團近半收入，全年銷售額錄得42.51億歐元，按年增長44.6%；歐洲銷售額則按年上漲36.3%至21.4億歐元。

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責任編輯：龍紀瑩