【5G】OpenSignal 發表全球5G報告 香港下載速度僅排名31

5G網路在全球開始普及，說可以提供了高資料速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模裝置連接。OpenSignal 剛剛發表有關 5G 對全球流動網絡體驗帶來多少影響的報告，香港下載速度僅排名 31。

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這份報告比較了 5G 通信推出前後，各國流動網絡在整體平均下載速度、最繁忙時間下載速度和實時多玩家手機遊戲體驗上的變化，發現 2019 年 5G 推出與 2021 年第 4 季相比， 100 個市場中有 95 個市場整體平均下載速度都有提升，其中南韓更是首次突破 100Mbps 大關，平均下載速度達 129.7Mbps 。

多個市場的下載速度都倍增了，令到 2020 年上半年已開始鋪設 5G 網絡的早期 5G 市場如瑞士和英國在速度排名上有所提升，但新加坡和 2021 年底才推出 5G 服務的馬來西亞排名下跌。而香港在下載速度方面排名 31 位，速度由 2019 年第一季的 16.7Mbps ，增長至 2021 年第四季的 34.3Mbps ，增幅 205% 。雖然香港在下載速度方面的確提升了一倍，不過實時多玩家手機遊戲體驗方面反而下跌。

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責任編輯：龍紀瑩