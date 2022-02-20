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【全城抗疫】鄭秀文捐出5,000份快速測試套裝 齊心支持香港市民抗疫

理財智慧 16:07 2022/02/20

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第五波疫情近日持續升溫，不少市民都選擇購入快速測試套裝，自行初步檢測有否感染新冠病毒。藝人鄭丹瑞的網上頻道《健康‧旦》，近日推出直播節目《全民七小時抗疫Q&A》，繼近日許冠傑及郭富城兩位巨星，各自捐出2,000套新冠病毒快速測試套裝後，另一位巨星鄭秀文亦宣布，捐出5,000份快速測試套裝，聯同其他人士的捐助，節目至今已經累計籌得12,500套快速測試套裝。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

《健康‧旦》昨日直播7小時節目《全民七小時抗疫Q&A》，邀請了多名醫學專家分享Omicron變種病毒的最新現況，並現場解答觀眾問題。節目期間，鄭秀文致電鄭丹瑞表示希望能盡一分力，透過節目捐出5,000套新冠病毒快速測試套裝，一起支持全城抗疫。另一位《健康‧旦》朋友莊偉茵，亦決定捐出500套快速測試套裝。

【延伸閱讀】【全城抗疫】古天樂助基層抗疫 慈善基金捐出3,000盒快速檢測包

【延伸閱讀】【支援抗疫】耀才證券主席旗下慈善基金 連續第三年捐款千萬助醫護

多位名人早前已表示透過《健康‧旦》節目，捐出新冠病毒快速測試套裝，當中包括許冠傑、郭富城、劉仲恆醫生、劉馬露明女士，《健康‧旦》節目至今累計已籌得12,500套快速測試套裝，預計將會捐給「麥當勞叔叔之家慈善基金」及「惜食堂」，部分則會預留給《健康‧旦》的觀眾。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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