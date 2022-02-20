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【低碳環保】恒生捐贈240萬元予低碳想創坊 低碳校園計劃推動ESG概念

理財智慧 15:00 2022/02/20

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恒生銀行（00011）與低碳想創坊，今天宣布推出「減碳恒動－恒生低碳校園」。這計劃以可持續概念運作，旨在透過提高生產及使用可再生能源來減少碳排放，並在學校推行氣候教育，讓學生們持續在關注氣候變化的環境中學習，啟發他們就氣候變化採取行動。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

恒生捐贈240萬港元予低碳想創坊支持「減碳恒動－恒生低碳校園」，計劃於今年年底前，為兩所學校安裝 140 塊太陽能電板，預計每年將可產生約 8.2 萬度電，相當於約16個香港普通家庭估算的年度使用量。透過香港政府的「上網電價」補貼政策，兩個太陽能系統預計每年可獲得約25萬港元的回贈，用於支持學校推行氣候教育至 2033 年，預期每年能讓超過 4,000 人包括教師、學生及家長受惠。首間參與的學校是天主教慈幼會伍少梅中學，第二所學校亦在安排當中。

氣候教育活動包括採用智能技術以測量學校的實時用電量，亦會透過設立網上平台，讓學生檢視和了解碳足跡，然後分析數據，思考節約能源及減少碳排放的創新方案。網上平台亦會提供互動遊戲和比賽活動，與其他線下教育活動相輔相成，包括籌辦「低碳生活週」、「惜食任務」和「低碳校園領袖」等活動。低碳想創坊更會進行教師培訓，協助教師增進相關知識和技能，以制定適合他們學校需要的氣候教育課程。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員   月薪逾1.8萬元   持指定駕照DSE學歷可申請【見下頁

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「減碳恒動－恒生低碳校園」是「減碳恒動 – 太陽能關懷計劃」的延伸項目。恒生在 2021 年，捐贈了 300 萬港元予低碳想創坊，在突破機構的青年營地安裝 390 塊太陽能電板，預計安裝工程於 2022 年年中完成。計劃運用回贈收益，每年為 5,400名年輕人提供一系列氣候教育項目，啟發年輕人如何應對氣候變化的問題及採取適當的行動。

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責任編輯：嚴浩文

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