【烏克蘭】政府軍2死4傷 澤連斯基要求與普京對話

烏克蘭東部局勢急劇惡化，親俄的分離主義分子與烏克蘭政府軍交火。烏克蘭政府軍聲稱分離主義分子多次違反停火，指有兩名士兵死亡及4名士兵受傷。烏克蘭總統澤連斯基堅持循外交途徑化解俄烏危機，點名要求與俄羅斯總統普京對話。

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烏克蘭政府軍上周六（19日）於社交媒體Facebook專頁上表示，當日已錄得70次分離主義分子違反停火協議的情況，而對上一日則錄得66次。

政府軍表示與分離主義分子交火期間，對方在烏克蘭東部發射炮彈，造成兩名士兵死亡及4名士兵受傷。

軍方更批評分離主義分子使用重型火砲向前線30多個定居點開火，違反停火協議要求。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）所屬政黨人民公僕（Servant of the People）同日發表聲明指，有一班到訪衝突地區的議員及外國記者也遭到攻擊，要緊急疏散至避難所。

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但分離主義分子駁斥上述說法，在社交媒體Telegram指控是烏克蘭政府軍炮擊他們控制的地區，迫使他們作出反擊。

澤連斯基周末出席慕尼黑安全會議，期間與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）等多個西方國家領袖會晤。

澤連斯基在會晤期間表示他不清楚普京（Vladimir Putin）有何企圖，提議召開一次會議與普京對話。他表示俄羅斯可以選擇會晤地點，又指為和平化解俄烏危機，烏克蘭繼續只會循外交途徑處理。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，所有跡象都表明俄羅斯正計劃對烏克蘭發動全面攻擊。他指俄羅斯並無撤出部隊反而更增兵，又稱俄方正為襲擊製造藉口。

但斯托爾滕貝格強調北約致力尋找政治解決方案，希望促成俄羅斯與各方對話。

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責任編輯：鄭錦玲