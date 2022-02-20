【英國疫情】將取消確診者隔離要求 為歐洲首國

英國實施新冠病毒共存策略，已放寬大部分防疫措施。英國媒體報道，英國政府將在周一（21日）宣布取消確診者隔離措施，一旦落實將成歐洲首個放寬確診者隔離的國家。英國首相約翰遜表示，民眾需要學會與病毒共存，在不限制自由的情況下保護自己。

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英國目前法律要求民眾確診後，需自我隔離最少5日。取消自我隔離法例要求後，當局將要求民眾自願遵守，做法與感染其他傳染病做法一致。

英媒指約翰遜（Boris Johnson）將在周一宣布與病毒共存方案具體措施，坊間預料當局將取消餘下的所有防疫限制，包括新冠確診者及密切接觸者的隔離要求。外界憂慮政府取消確診者隔離規定，是否代表民眾確診後仍可繼續上班。政府發言人表示當局屆時會有指引，但指染疫繼續上班並非政府建議方向。

約翰遜屆時料會公布未來疫苗接種、病毒檢測及新冠療法方面的計劃。當局放風指將保留監察系統及應變措施，一旦有新變種出現時就會啟動，也會提高檢測數字及加強疫苗接種。

有英媒報道指，當局料將停止提供免費送貨上門快速測試工具，但政府尚未作出回應。

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約翰遜表示，新冠病毒不會突然消失，民眾需要學會與病毒共存，並在不限制自由的情況下繼續保護自己。他指英國在過去2年內已透過接種疫苗、進行測試等方式，建立針對新冠病毒的強大保護措施。約翰遜同時感謝接種疫苗民眾配合，現時才能制定與病毒共存計劃。

當局表示，疫苗接種為主導的藥物干預仍將為抗疫第一道防線，但同時需提升公眾對公共衛生指引的認識，做法猶如對待流感等傳染病一樣。

英國已有85%的12歲以上人口、即4,800萬人完成2劑疫苗接種；有三分之二人、即3,700萬人接種第3針疫苗。

責任編輯：李俊儀