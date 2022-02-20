【全城抗疫】古天樂助基層抗疫 慈善基金捐出3,000盒快速檢測包

本港第五波疫情愈趨嚴峻，確診數字未見回落跡象，部分市民紛紛搶購新冠病毒快速檢測包，以初步確認自己有否中招。藝人古天樂為減輕基層負擔，同時為抗疫出一分力，宣布透過旗下的「古天樂慈善基金」，向有需要的慈善社福機構捐出3000套新冠病毒快速檢測套裝，並已開始接受各機構查詢及申請，當中已接獲「鄰舍輔導會黃大仙展能中心」及「扶康會」查詢。

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早於兩年前疫情初期，古天樂已從全球搜購了130萬個外科口罩，透過其「古天樂慈善基金」，向社福機構、自助組織、宗教社區服務中心等提供捐助，轉贈予全港18區有需要人士。而基金亦奉行優先照顧殘障及復康人士、低收入家庭、有特殊需要的孩童及其家庭以及長者， 貫徹優先照顧老弱傷殘的宗旨。

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責任編輯：嚴浩文