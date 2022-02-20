【支援抗疫】耀才證券主席旗下慈善基金 連續第三年捐款千萬助醫護

香港近月爆發第五波疫情，本港公共醫療系統瀕臨崩潰危機，「葉茂林慈善基金」創辦人、耀才證券（01428）主席葉茂林，連續第三年為全體醫護人員打氣，捐款1,000萬港元予醫管局，以助全體醫護抗疫之用。

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新冠病毒肆虐全球已超過兩年，至今仍未見緩和跡象，今年香港更爆發第五波疫情，由於Omicron變種病毒的傳染力極高，每天確診數字持續飊升，令本港的公共醫療系統再次瀕臨崩潰，亦為全體醫護人員帶來前所未見的龐大壓力。

「葉茂林慈善基金」創辦人及耀才證券主席葉茂林有見及此，繼2020年及2021年初以「葉茂林慈善基金」名義共捐款2,000萬港元後，今年再次捐款1,000萬元予醫院管理局，目的是用作全體醫護抗疫之用，藉此機會鼓勵及感謝一眾前線及後防的醫護人員無畏無懼、不眠不休地堅守崗位，以無私奉獻的精神肩負抗疫重任，日以繼夜守護700多萬港人的健康。

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葉茂林衷心為全體醫護人員加油打氣，並希望香港市民齊心抗疫，更祝願香港疫情早日受控，市民盡快恢復正常生活。

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責任編輯：嚴浩文