【消費情報】荃灣廣場推雙重抗疫優惠 堂食滿$200送$50贈券

疫情持續高企，新地旗下荃灣廣場特意由2月22日至3月27日推出兩大消費賞—「外賣堂食多重賞」及「Cheer Up！春日消費賞」，與市民齊心抗疫。

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為了與市民及場內商戶共同面對疫情，荃灣廣場推出「外賣堂食多重賞」，三重優惠令無論需要堂食的市民，抑或外賣自取回家同樣盡享優惠，一於與家人及摯愛買齊外賣回家慢慢品嚐。

荃灣廣場同時推出「Cheer Up！春日消費賞」，送出逾1,000港元的獎賞，適用於時尚服飾、美妝護理、影音器材、家居用品、個人護理等應有盡有，讓市民購物時得到更多優惠。

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責任編輯：嚴浩文