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【奇招宣傳】台灣銀行發表「數銀紙」音樂專輯 超治癒聲音爆紅網絡

環球政經 08:00 2022/02/20

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銀行業與音樂業看似風馬牛不相及，不過近日有銀行卻出奇招，推出一系列「數鈔票」的音樂，在網絡上掀起話題。台灣的大型商業銀行國泰世華銀行，近日在串流音樂平台推出《Gold Noise》專輯，收錄了數鈔機、手數鈔，以及多款貨幣主題的數鈔歌曲，甚具宣傳之效。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

國泰世華銀行在各大串流平台的《Gold Noise》專輯，內容包括了一系列不同貨幣的數鈔票聲音，並配以各地區風情的背景音樂，分別是《美金的聲音（USD）》、《新台幣的聲音（TWD）》、《歐元的聲音（EUR）》、《日圓的聲音（JPY）》以及《人民幣的聲音（CNY》。此外也提供了《手數鈔的聲音》及《數鈔機的聲音》合共7首歌，專輯的總時長為51分鐘，在Apple MusicKKBOXSpotifyYouTube等平台都可以收聽得到。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【下一頁

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國泰世華銀行在KKBOX的專輯介紹部分中指出，「聽說，在坊間流傳著一張神秘歌單，有著匯聚金錢的神秘魔力，多聽幾次就有可能會發！大！財！不論你是過年期間需要一點娛樂的偏財運、還是追求一整年一輩子的財運，聽！就對了。」

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責任編輯：嚴浩文

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