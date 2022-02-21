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【業績｜渣打】渣打香港禤惠儀：今年業務料平穩向好　暫無意削本港分行數目

Hot Talk 02:00 2022/02/21

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渣打香港區行政總裁禤惠儀指渣打香港暫無意削減分行數目，但會繼續優化網點及分行設計。

非利息收入增長抵銷大部份淨利息收入跌幅下，渣打 （02888） 香港去年收入僅跌1％至34.4億美元（約268.3億港元），期內經營溢利降7％至11.8億美元（約92億港元）。渣打香港區行政總裁禤惠儀料該行全年業務平穩向好，未調整對全年中單位數貸款增長預測。儘管數碼化步伐加快，她指渣打香港暫無意削減分行數目，但會繼續優化網點及分行設計。

財富管理需求強勁下，禤惠儀指該行去年基金銷售收入突出升17％，另針對富裕客群的優先私人理財客戶人數按年增18％。惟低息環境下，個人、私人及中小企銀行業務（CPBB）去年收入倒退8％，企業、商業及機構銀行業務（CCIB）去年收入則持平。

展望今年，禤惠儀承認首季疫情惡化下業務有挑戰，但美國今年加息料有助紓緩息差壓力，連同中國開放與綠色金融的機遇，以及集團之數碼化基礎，預測全年業務將平穩向好。她補充，今年初金融市場波動亦屬動力，因有助企業外滙與息口對沖需求。

渣打香港去年稅前少賺7%、仍佔集團3成 【下一頁】

渣打香港去年第四季增加對內房貸款相關撥備，禤惠儀指是因應客戶情況作出的審慎做法，又認為該行目前信貸組合多元，貸款損失率維持健康狀況。去年該行整體貸款收入按年升14％，因下半年經濟復甦令投資與併購增加。她未因疫情近日惡化而下調今年渣打香港貸款增長預測，全年料有中單位數增長，因即使在過去艱難年份，該行貸款仍錄恒常增長、且與GDP增幅同步。

疫下本港整體銀行業約三成分行關閉，禤惠儀指集團數碼化根基此時發揮作用，客戶可於網上獲取該行大部份基本銀行服務，但承認分行關閉阻礙客人大額資金轉帳及獲取財富管理意見，後者影響銷售。集團在業績後分析員會議上透露全球擬關四成分行，禤惠儀指渣打香港持續就客人需要優化分行分佈與設計，近年分行總數一直徘徊在60至70間，接下來未見太大改變。

跨境理財通需時磨合優化

渣打去年不少業務數據表現突出，集團著手發展綠色金融下，可持續金融相關收入去年勁升88％，整體樓按申請中15％屬綠色按揭；來自集團業務重點的大灣區，其CCIB收入升26％。鑑於客人需時適應開戶程序等，她承認「跨境理財通」仍需時磨合優化，但相信中港通關與磨合期過後，有關業務存在很大盈利動力。

渣打香港有份投資的Mox是業內唯一推信用卡的虛銀，去年底止Mox累積消費金額逾33億元，經Mox即時貸款服務批出的貸款額已超1億元。禤惠儀指未來會透過Mox Credit加強與各行業伙伴合作以帶動開戶人數，目前亦正申請財富管理牌照以推出投資服務。

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記者：余倩敏

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