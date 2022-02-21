【130周年】永明冀增代理人數逾兩成　指與Bowtie市場無太大重疊

▲ 香港永明金融行政總裁林嘉言表示，計劃今年底將代理人數增至3000人。

永明金融即將踏入130周年，香港永明金融行政總裁林嘉言指，疫情反覆無阻集團拓展本港市場，未來會大力投資本港業務，目標之一是大增代理人數逾兩成，又擬加大數碼化投資，並冀利用這段時間為通關後的業務復甦做好準備。

永明去年底代理人數約2500人，集團計劃今年底增至3000人，明年底期望再擴充至4000人。公司又擬將部份後勤服務自動化，冀做到即時回應以提升客戶體驗。林嘉言透露，集團預計擴充團隊連同數碼化每年投資額逾2億元。

中港封關冰封內地客保單業務，林嘉言表示，集團會以此為契機做好準備，擬於通關後大力發展，準備工作包括增聘內地相關代理。他認為，健康險是未來大灣區的重要保險產品，因三地融合下市民可自由在區內居住，對於一份可打通三地的健康險存在需求。

林嘉言指永明數據顯示，去年第四季單計港人客戶保險市場有所復甦，勢頭不俗。事實上，港人保險市場機遇不少，2019年一項調查指本港身故風險保障缺口有6.9萬億元，林嘉言認為保險公司有責任透過教育及產品幫助市民填補該缺口，公司近期亦推出兩款強化癌症保障的產品。

保監局引入保障型投連險 65歲前後賠償計算方法有別 【下一頁】

保監局早前引入全新產品類別保障型投資相連壽險（「Protection Linked Plans」，簡稱PLP），林嘉言認為PLP是一個傾向年輕人的市場，因該產品提供更高的客戶投資自主性，永明亦有意參與PLP產品，並正積極研究細節。

被問到永明如何與有份投資的保泰人壽（Bowtie）互相配合，林嘉言指市場龐大下兩者沒有太大重疊。Bowtie針對較年輕具活力的市場部份，提供較簡單的保障型產品，永明則聚焦高端保單。他解釋，高淨值客戶於終身壽險保障上需求較大，因後者可同時滿足保障與儲蓄需要。

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記者：余倩敏