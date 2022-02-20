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SpaceX首把股份一拆十 現估值或高於千億美元

環球政經 00:03 2022/02/20

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外電報道，美國電動車生產商Tesla(美：TSLA)創辦人馬斯克旗下的太空技術探索公司SpaceX雖仍未上市,卻準備效法多間大型科技企業進行拆股,首次把股份1拆10。參考最近一次SpaceX私募股權交易, SpaceX毎股估值為560美元。意味完成拆股後, SpaceX毎股估值將降至56美元。外電引述 SpaceX文件表示，今次拆股對公司的整體價值以至SpaceX的毎股價值，都不會有任何影響。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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外界認為，拆股有助降低投資者購買股份的入場費，增加股份的流通量。多隻美國上市的大型科技股俱曾拆細股份。馬斯克旗下的Tesla ,以及智能手機生產商蘋果,便曾於2020年拆股。

【美股追蹤】瑞信CEO指公司股價被嚴重低估 預期今年回復盈利  詳情請看【下一頁

至於 SpaceX的整體估值,市場推斷經過多年急升後，現已超越1,000億美元，然而SpaceX至今仍未證實這說法。

同場加映  【iM會客室】傷心的人別聽情歌 想贏的人別看恒指

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撰文 : 李尚毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

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