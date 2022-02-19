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百度深圳推出 自動駕駛的士服務

股樓投資 22:37 2022/02/19

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內地大型科網企業百度(09888)宣布旗下的Apollo自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」正式於深圳市南山區推出，面向市民提供自動駕駛示範應用出行服務，實現對北上廣深超一線城市的服務全覆蓋。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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「蘿蔔快跑」在深圳開放常態化示範應用後，用戶均可通過「蘿蔔快跑」App叫車體驗自動駕駛出行服務，初期開設近50個站點，運行時間從上午9時至下午5時。示範應用路線覆蓋深圳灣萬象城、保利文化廣場、人才公園等核心地段，可為周邊生活區、商業區、休閒文化區等提供人工智能出行服務。未來，「蘿蔔快跑」運行路線將持續擴增，預計到2022年底，出行服務區域內站點規模達到300個以上。

萬科向深圳國際前海項目 注資逾9億人幣  詳情請看【下一頁

截至目前，百度Apollo自動駕駛測試總里程已超過2100萬公里，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、長沙、滄州七個城市開放載人測試運營服務。此外，新一代量產無人車Apollo Moon，也已加入到「蘿蔔快跑」運營版圖中。

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撰文 : 李尚毅

百度集團—SW（09888） 港股

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