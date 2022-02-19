【美股追蹤】瑞信CEO指公司股價被嚴重低估 預期今年回復盈利

較早前公布上季及去年全年俱錄得虧損的歐洲投資銀行瑞信（美：CS），其行政總裁Thomas Gottstein在接受瑞士媒體訪問時表示，相信集團今年可重新錄得盈利，惟多個足以改變盈利前景的因素仍然存在，包括內地及俄羅斯的經濟前景，以及通脹和利率等因素。

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Thomas Gottstein又認為，目前公司股價被市場嚴重低估，未能反映業務價值。他亦指出，公司股價偏低往往容易傳出被收購的傳聞，惟瑞信是一間對瑞士金融體系相當重要的銀行，希望繼續獨立營運下不容易被收購。Thomas Gottstein強調，公司會維持發展財富管理業務的策略，皆因長期而言這可創造正面效益。

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受累捲入和美國金融機構Greensill聯繫的融資基金爆煲及家族辦公室 Archegos 槓桿虧損等事件，瑞信去年轉盈為虧，錄16億元瑞士法郎虧損。

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