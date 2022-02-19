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【樓市現象】投資者趁疫市出動 768萬元購Park Yoho Genova2房戶 近半年同類新低價

股樓投資 19:57 2022/02/19

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疫市下人心惶惶，樓市成交大減，但也有投資者趁業主持貨心態轉弱，成功以低價入市。最近一名投資者以768萬購Park Yoho Genova低層2房戶，成交價創近半年同類新低價。

【誠哥出手】李嘉誠基金會首階段捐資3000萬港元 支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，詳見【下一頁

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈


美聯物業營業經理趙智敏表示，市況調整吸引投資者出動尋寶，該行日前促成一宗元朗Park Yoho Genova二手成交，一名投資者以768萬元承接Park Yoho Genova 12座低層D室，單位實用面積約583平方呎，享內園景，屬2房間隔。

    點擊圖片放大
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【有相睇】業主減價促銷　高層有裝修兼望海景　造價貼近望內園單位，詳見【下一頁


趙智敏稱，該單位放盤約1個月，新近獲區內投資者洽商承接，議價後以768萬元成交，較同類放盤價低近70萬，並創半年成交價新低，折合實用呎價約13,173元。買家睇好北區發展，鍾情大型屋苑物業，有見上址間隔四正，議價後以低市價出售，故火速決定承接。

【樓市現象】疫情嚴重心慌慌 恒安邨業主大減14%沽2房 持貨23年單位升值逾11倍，詳見【下一頁

資料顯示，原業主於2017年7月以約689萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約79萬元。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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記者：陳詠妍

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成交 放盤 PARK YOHO GENOVA

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