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【阿里巴巴業績】阿里巴巴反彈2%　上季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩

股市 09:37 2022/02/25

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【阿里巴巴業績】阿里巴巴第三財季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩

阿里巴巴 （09988） 公布截至去年12月底止的第三財季業績，季內營收2425.8億元，（人民幣，下同），略差過預期的2449.12億元，按年升10%；純利204.29，按年跌74%；經調整淨利潤446.24億元，好過預期的421.76億元，但仍按年跌25%。

阿里港股周四跌6.67%，收報104.90港元。績後，周五早段反彈2.1%，現報107.1港元。

阿里中國商業分部收入按年增長 7%至1722.26億元，雲業務分部收入按年增長20%至195.39億元，本地生活服務分部收入按年增長27%至121.41億元，以及國際商業分部收入按年增長18%至164.49 億元。

張勇稱，阿里日後重點由用戶增長轉向用戶留存及ARPU值，料今季GMV增長強韌，看【下一頁】

阿里全球活躍消費者達12.8億 上季GMV錄單位數按年增長

阿里全球年度活躍消費者截至去年底的12 個月間達到約12.80億，較去年9月底時增加4,300萬。其中9.79億消費者來自內地市場，以及3.01億消費者來自海外，單季淨增加分別超過2,600萬及1,600萬。

電商巨頭在去年雙11相對低調，阿里指出，上季淘寶和天貓的線上實物商品成交額（GMV）（剔除未支付訂單）錄得單位數按年增長，主要由於市場狀況放緩和競爭，按類目來看，服裝和配飾，以及消費電子類產品的GMV按年增長低於整體平均增長，而快速消費品和家居類產品的增長則更快。

阿里主席張勇：關鍵戰略可為未來長期增長奠定基礎 

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，上季在複雜多變的市場環境中，阿里巴巴繼續執行多引擎增長戰略，業務取得穩健發展，強調在關鍵戰略業務上展現出積極的發展態勢，可以為未來長期增長奠定基礎，重申清晰的ESG 戰略是阿里巴巴未來發展的重要基石。

CFO 武衛：增長業務的持續投資已取得明確成果

阿里巴巴首席財務官武衛則稱，增長業務的持續投資已取得明確成果，對公司現在及長期前景均充滿信心，並於12月份季度內以約14億美元回購了約1,010萬股美國存託股。阿里在首3個財季共以77億美元回購4,220萬股，佔整個150億回購計劃的51%，目前的回購計劃將於2022 年 12 月底到期。

【開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署（附time code）

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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