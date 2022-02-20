【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現

▲ 【業績前瞻】阿里巴巴 2.24公布季度業績 大行料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現

阿里巴巴 （09988） 將於周四（24日）公布截至去年12月底止的第三財季業績，分析認為，受累內地宏觀經濟放緩，內地12月社會消費品零售總額按年只增1.7%，低過預期的增長3.8%，估計阿里上季客戶管理收入（CMR）收入增長或減慢，而且阿里核心戰略投資金額持續增加，不利盈利表現。

摩根士丹利上月初發表報告指，鑑於中國消費環境疲軟，預計阿里巴巴總商品交易額（GMV）按年增長4%，同時料季內變現程度將會下降，因為阿里在上季推出商家支援措施、服裝銷售疲軟、淘寶相對於天貓的增長，以及品牌廣告表現較弱，預測客戶管理收入將按年增長 1.1%。

互聯網垂直行業放緩 阿里雲收入放緩

大摩又預測，阿里上季雲收入按年增長 27%，較次季的33.1%放緩，原因是部分互聯網垂直行業放緩，以及宏觀逆風不利企業資本支出，但料阿里雲會保持長期健康增長，原因是雲使用率具提升潛力，而且內地把出碳中和目標，阿里雲的領先能源效率將變得越來越重要。

大摩認為，阿里戰略投資增加阻礙其EBITA（利息、稅項及攤銷前盈利），預計上季經調整的戰略投資前EBITA 將按年下降 2.4%至 742 億元人民幣。該行佬估計，阿里巴巴優先考慮長期增長而不是短期利潤，因此戰略投資虧損為214億元人民幣，高於次季的190 億元人民幣，料上季經調整EBITA為466億元人民幣，按年跌23.8%，按季則升66.4%。

摩根士丹利保持增持評級，預計疲軟宏觀環境和競爭壓力的推動下，疲軟的消費情緒將在短期內持續，將目標價180美元下調至165美元。

美銀證券：阿里越來越受宏觀宏觀趨勢影響 料下半年內地消費復甦

美銀證券上月底發表報告，將阿里目標價由204元降至198元，維持買入評級。美銀認為，由於內地電商已經佔實體零售總額約25至30%，意味阿里等大型平台越來越受宏觀消費趨勢影響。美銀證券指出，阿里擁有龐大的商店基礎，估計近期消費疲軟將為阿里帶來更大的影響。

美銀估計，近期市場消化宏觀經濟疲軟，預計內地政府推出刺激措施，今年下半年消費可呈現復甦。美銀證券將阿里巴巴2022財年每股盈利預消由2.99元降至2.95元人民幣，2023年每股盈利預測由1.41元降至1.3元人民幣。

高盛：阿里繼續透過淘寶及淘菜菜擴展低線城市

高盛上月發表報告預計，阿里會繼續執行以攻為守的增長戰略，通過淘寶及淘菜菜將活躍用戶擴展至低線城市，並建設更多個流量來源，包括淘寶直播等內容平台。

高盛預計，阿里上季收入按年增長11%至2451億元人民幣，當中客戶管理收入增長將放緩至3%。高盛稱，考慮到阿里持續增加商家補貼，料經調整EBITA按年跌26%至451億元人民幣，同期戰略投資虧損約190億元人民幣。

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