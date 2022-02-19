【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費

各界齊心抗疫，商界也推抗疫優惠。下周一（21日）起，麥當勞App用戶凡透過電子優惠券使用麥麥送訂購滿120元，即可免費獲贈重量級禮遇CENTRALIN自動泡沬洗手液機乙部及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝 200毫升（零售價199元）。

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另外，由即日起至2月28日，逢晚上6時至午夜12時使用麥麥送訂餐服務惠顧任何食品滿$100，即可免運費，顧客可安坐家中享受各款美食。

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麥當勞同時亦提供多項食品優惠，包括多款10元超正優惠，如「10元新餐肉蛋漢堡」、「10元脆香雞翼(2件)」，以及2月21日(周一)限定的「10元原味麥炸雞(1件)」，一於繼續麥麥品嚐不同滋味。還有深受歡迎的「1元大可樂」優惠，顧客可轉飲無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水。

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全新推出鹽酥麥炸雞系列亦美食優惠，包括「49元鹽酥麥炸雞超棒套餐」，優惠券更可讓您以超值價一次過享受鹽酥麥炸雞和期間限定的香芋風味麻糬麥旋風；麥當勞App亦可點選「28元脆辣雞腿飽及中汽水配小食」。

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另外，麥當勞與滙豐Red信用卡合作推出優惠，即日起以滙豐 Red信用卡於餐廳包括收銀台、自助點餐機或麥當勞App單一簽賬滿25元或以上，即可於滙豐 Reward+應用程式賺取1個印花。儲齊4個印花可享額外20元「獎賞錢」，每月最多可享額外40元「獎賞錢」。

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麥麥送訂購任何套餐滿$120送CENTRALIN 自動泡沬洗手液機及威露士洗手液補充裝之條款及細則

Ÿ 優惠只限麥當勞®️ App用戶有機會享有。

Ÿ 每個麥當勞®️ App用戶只可以換領禮品一份。

Ÿ 禮品數量視乎個別餐廳供應量而異。每日數量有限，送完即止。

Ÿ 圖片只供參考，禮品以實物為準。

Ÿ 禮品由威萊（香港）有限公司提供，任何與禮品有關之一切情況或損失，本公司恕不負責。

Ÿ 如對禮品的產品資料及使用上有任何查詢，歡迎與威萊（香港）有限公司聯絡。

麥麥送訂餐滿100元免運費之條款及細則

Ÿ 麥麥送訂單滿港幣100元或以上免運費的推廣期為2022年2月15日至2月28日，逢晚上6時至午夜12時及星期一至日(包括公眾假期)適用。

Ÿ 以上優惠適用所有麥麥送平台 (第三方外送平台除外)。如透過麥當勞App訂購麥麥送時，”$0”免運費的優惠將於『結帳』版面反映。

Ÿ 優惠不適用於預約訂餐。

Ÿ 供應期及數量有限，售完即止。

麥當勞X滙豐Reward+最紅印花卡獎賞之條款及細則

Ÿ 優惠推廣期為2022年2月1日至12月31日。

Ÿ 於推廣期內，以滙豐Red信用卡（即合資格信用卡）於參與商戶作合資格簽賬並單一簽賬淨額滿港幣25元或以上，可透過滙豐Reward+之印花卡功能賺取及收集1個印花，收集滿4個印花可於滙豐Reward+立即領取額外$20「獎賞錢」。

Ÿ 您每日最多可賺取1個印花。您每月最多可賺取8個印花，以領取最多額外$40「獎賞錢」。而於整個推廣期內最多可賺取88個印花，以領取最多額外$440「獎賞錢」。

Ÿ 每月所收集之印花須於該月份結束後20天內領取額外「獎賞錢」，而不同月份所收集之印花並不可混合使用。若印花未能在該月份結束後20天或之前使用，該印花將無效。全期不同月份所賺取之印花不可累計以兌換額外「獎賞錢」。

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記者：陳詠妍