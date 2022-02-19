萬科向深圳國際前海項目 注資逾9億人幣

深圳國際(00152)宣布，全資附屬公司前海投資公司及前海商業公司已與萬科(02202)訂立增資擴股協議，據此，萬科同意向前海商業公司注資9.1億元人民幣即約11.3億元的增資款，其中194萬元人民幣將用以認購前海商業公司的新增資本，餘額將計入前海商業公司的資本公積金。增資事項完成後，前海投資公司及萬科將分別持有前海商業公司 72%及 28% 股權，前海商業公司將繼續為本公司的附屬公司。

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深圳國際認為，通過本次增資事項，能讓集團鎖定項目地塊當前的價值及利潤。同時引入萬科作為前海商業公司的新投資者，可共同開發本集團前海二期 T102-0337 及 T102-0338 宗地並可獲取開發後的銷售利潤。增資事項亦有利於優化本集團的資源配置，從而集中資源發展物流主業，並藉此提高前海項目的整體品質和綜合收益，降低集團的投資風險，締造更大回報。

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公司又表示，前海首期項目已完成竣工驗收，目前開展招商及精裝修工作；前海二期項目部份地塊正在進行前期設計，預計將分別於2023年第四季度、2024年第三季度達到預售條件。

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