▲ 【新冠疫苗】國家衛健委：新冠疫苗加強針混打啟動 重點地區已先行、可選智飛或康希諾疫苗（康希諾網站圖片）

央視引述國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，近日經國務院聯防聯控機制批准，衛健委已開始部署序貫加強免疫接種，即是交替接種不同技術的疫苗。

此前，凡全程接種國藥 （01099） 、科興公司（滬：688136）滅活疫苗或康希諾 （06185） 公司的腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲以上的目標人群，可進行一劑次同源加強免疫，即是用原疫苗進行加強。

序貫加強免疫策略實施後，完成全程接種上述三種滅活疫苗的目標人群，還可以選擇智飛生物（深：300122）旗下智飛龍科馬的重組蛋白疫苗或康希諾的腺病毒載體疫苗進行序貫加強免疫。對於目標人群來說，同源加強免疫接種和序貫加強免疫選擇一種即可。

衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅稱，中國新冠疫苗的加強免疫對Omicorn 的突破感染具有抑制效果，可降低再傳播能力。

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴介紹，為做到有備無患，內地已部署疫苗研發單位開展Omicorn 疫苗研發。 Omicorn的滅活疫苗研究，目前臨床前研究已完成，進展較快的已向藥品審評中心提交臨床試驗申報資料；開展了針對Omicorn的廣譜或多價重組蛋白疫苗研究，進展較快的也已向藥審中心滾動提交臨床試驗申報資料。

他又稱，開展了針對Omicorn的腺病毒載體疫苗和核酸疫苗研發工作，進展較快的已經完成動物有效性和安全性實驗，正在準備申報臨床試驗；有關機構已完成變異株疫苗研發和評價的指導原則，並點對點下發至疫苗研發單位。

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記者：李哲毅