【齊心抗疫】復星基金會向港贈1000萬元抗疫物資 富途捐贈1,000萬港幣及100萬支快速測試劑

香港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，抗疫形勢嚴峻。為馳援香港疫情，上海復星公益基金會(「復星基金會」) 周六（19日）宣佈，向香港捐贈價值1,000萬港幣的抗疫物資，包括快速抗原檢測包、醫用口罩等。

新冠病毒第五波Omicron疫情大爆發，市民對病毒檢測需求甚殷，社區檢測中心輪候需時。復星基金會捐贈的物資中，除了醫用口罩，還包括快速抗原檢測包，物資將會通過香港非牟利機構及家庭醫生網絡等，轉贈至有需要的基層人士、長期病患者等，紓緩他們經濟及心理壓力，響應政府「早發現，早隔離，早治療」。

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復星基金會表示：「第五波疫情襲港，香港新增確診案例不斷攀升，給公共醫療系統帶來巨大壓力。復星基金會希望協助香港，全力支援抗疫，與全社會共渡難關，復星基金會冀通過捐贈有關抗疫物資，為支援香港應對新型冠狀病毒肺炎疫情的工作貢獻一分力量。」

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面對疫情衝擊，復星基金會自2020年初，新冠疫情爆發以來，第一時間啟動醫療物資全球調配，為中國戰勝疫情及海外疫情嚴峻持續貢獻力量。除了通過全球化的資源優勢，緊急調配防護物資馳援受疫情影響的多個國家外，復星攜手德國BioNTech公司共同研發mRNA新冠疫苗（復必泰®疫苗），積極推進疫苗研發落地，為戰勝疫情提供強大保障。復必泰®疫苗（即BNT162b2）已於2021年3月在港澳順利開打，並於9月2日運抵台灣地區並順利開打，為港澳台地區的疫情防控發揮積極作用。

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另方面，富途證券國際（香港）有限公司宣布捐贈1,000萬港幣支持香港抗疫工作，為各界緊守崗位支持抗疫的英雄送暖打氣；另外富途將加快採購100萬支快速測試劑免費送贈給有需要的香港市民。

富途證券創辦人李華表示：「第五波疫情來勢洶洶，香港確診人數急劇上升，而富途作為百萬港人的金融交易平台, 我們有責任為香港這個城市盡一份力。富途於香港邁進10週年，由零開始到現在擁有200多萬香港用戶數，我們一直堅守與香港人共同進退，如今疫情肆虐，我們希望透過是次捐贈可以幫助舒緩醫療壓力，與有需要的市民共度難關。」

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記者：陳詠妍



