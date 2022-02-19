希臘谷風能 風車過多惹不滿

要達至碳中和目標，零排放的風能是重要工具，希臘近年投放大量資源到風能上，一座又一座風力發電機如雨後春筍冒起。惟發電機座落的偏遠地區，往往擁有未受干擾的自然環境，愈來愈多意見質疑破壞生態系統。有見及此，希臘當局計劃推出措施，為修建風電場設限，保護自然環境。

英歌手Ed Sheeran擬種樹消碳足跡 反被轟不減反增【下一頁】

【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護【下一頁】

希臘政府計劃推出兩項措施，分別針對山區及海灘，禁止在受限區域進行經濟或發展活動。希臘官員強調，未受干擾大自然本身就是巨大的碳儲存庫，做法有助對抗氣候變化。

歐盟已定下2030年減排55%，2050年碳中和的目標，希臘因而希望在2030年前，19GW能源來自可再生能源，風能是達標重要工具，如今當地風力發電量已達4GW。

惟大力催谷風電，加建風電場，卻破壞生態環境，部分發電場所在地區，是稀珍鳥類的棲息地，有環保人士質疑當局為達標犧牲生物多樣性，地區人士亦大力反對建風電場。

綠能發展帶挈 印度礦商成亞洲首富【下一頁】

倫敦最細單位75呎拍賣開價幾錢？出租5年料回本【下一頁】

有當地大學調查指出，風電擴張過急，若2021年首階段牌照申請獲批的風電場，全部投入運作，希臘的風力發電量，將超越2030年及2050年的目標，建議暫緩批准新申請，並進行更多環境評估。

責任編輯：林建忠

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】