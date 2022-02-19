【誠哥出手】李嘉誠基金會首階段捐資3000萬港元 支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人

疫情持續嚴峻，各大企業也出手助抗疫，因應目前本港醫療系統壓力沉重，李嘉誠也出手助解困。

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李嘉誠基金會今宣佈，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3,000萬港元。目前參與的私家醫院包括養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院。基金會待院方與政府完成協調後將公佈詳情。

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基金會又指，在香港奮力抗疫之時，基金會希望盡一分力，與香港人同心前行。



「超人」李嘉誠不時透過李嘉誠基金會幫助港人，去年中李嘉誠基金會為響應香港特區政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，聯同長江實業及長江和記於6月宣佈透過大抽奬送出一系列總值港幣2,000萬元的精選禮券予完成接種疫苗的市民。

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李嘉誠基金會於 1980 年創立，主要專注於支持教育及醫療項目。李嘉誠先生曾經向大家闡述基金會是他第三個兒子的概念，於2006年把三份一財產注入基金會，至今在推動教育、醫療、公益扶貧項目已逾300億港元，其中80%在內地和香港。他認為亞洲在奉獻文化上的觀念要有突破，要視建立社會的責任和延續後代同樣重要，分配財產作捐助，推動社會改善進步；這一念之悟，將為明天帶來更多新希望，世界因而更美好。

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記者：陳詠妍