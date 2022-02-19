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【美股追蹤】傳蘋果美國零售店員工 計劃籌組工會

環球政經 18:02 2022/02/19

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外電報道，全球最大智能手機品牌蘋果(美：AAPL)旗下美國部分零售門店員工，正計劃籌組工會。該報道指，最少有兩間蘋果門店員工準備向美國國家勞動關係委員會 (NLRB) 提交申請文件,另有6間門店在籌組工會上正處於初期階段。目前蘋果在美國營運約270間零售店，員工約65,000人。蘋果及NLRB仍未回應上述傳聞。

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報道又指，蘋果門店員工認為薪水增幅追不上通脹，成為他們籌組工會的動機。雖然日前有報道指，蘋果將最多上調美國零售店員工薪金10%,惟獲加薪的員工大多是2020年或以前加入蘋果,不代表所有蘋果員工俱獲加人工。

【小米1810】小米旗下天星數科傳重整業務 消費貸款轉移同系公司營運  詳情請看【下一頁

另外,蘋果大股東巴郡(美：BRK)副主席芒格日前接受當地媒訪問時表示，蘋果管理得非常好，形容對方的iPhone產品等同左右臂，將繼續維持強大的地位。

同場加映  【iM會客室】傷心的人別聽情歌 想贏的人別看恒指

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撰文 : 李尚毅

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股

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