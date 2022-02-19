▲ 【券商看法】耀才證券：新股市場可望次季稍微回暖 港股短期維持區間上落

環球市場走勢反覆，耀才證券 （01428） 今日舉辦網上講座，分析本港股市、期貨市場以及美股市場走勢前景。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受中美爭拗及美國監管有增無減的影響，相信今年中概股回歸仍是本港IPO市場的主題，例如備受矚目的小紅書和中國中免等企業；預計在中概股回流潮趨勢帶動下，本港新股市場可望在第二季稍稍回暖。

許繹彬建議投資者揀選新股時，可以留意一些行業較獨特的股份，上月掛牌的德盈控股 （02250） ，從事角色知識產權業務獨特，在今年的新股市場中表現一枝獨秀。另外，他又提到準備啟動IPO的GOGOX同樣行業獨特，有助帶動本港新股市場回復少許生氣。

鴻鵠資產陸庭龍：可考慮電動車、綠色能源及公用股等防守型及無政策風險股份

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍指，踏入2022年，投資者面對四大風險因素，包括：1）通脹率被低估；2）利率上升；3）溢價的消失；以及4）俄烏等地緣政治風險升溫，或令資產價格受壓。他提醒，投資者要應對風險，應要保持資產流通性高、有正現金流，甚至可以選擇一些另類投資，包括黃金、對沖基金甚至虛擬貨幣等。他建議投資者在今年可以考慮電動車、綠色能源板塊及公用股等防守型及無政策風險的股份。

李聲揚：市場適應美國加息 看好港股收租股 消費股

獨立股評人李聲揚稱，港股之前或有不少利淡因素，但絶大多數已反映在價格。相反，隨著通脹見頂，市場適應美國加息，以及疫情有望減退，不少港股板塊均有投資價值，較看好收租股，以及消費股。

耀才植耀輝：港股短期維持區間上落 地緣緊張支持金價油價表現

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股短期仍受制多個不明朗因素，包括環球通脹及央行加息潮，另外疫情演化亦會左右經濟復甦步伐，故前景仍未樂觀，預計短期仍只會維持區間上落；板塊方面則依然看好新能源及儲能概念。另外地緣緊張局勢亦支持金價油價表現，但兩者本身亦有機會出現供需失衡情況，故相關板塊亦可看高一線。

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記者：李哲毅