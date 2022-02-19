【鮮活食品供應】內地進港蔬菜供應量回落至平日7成　惟蔬菜批發價維持穩定

▲ 本地鮮活食品受困於疫情，內地進港鮮活食品供應仍沒回復正常水平。

本地爆發第五波疫情，上水屠房職員染疫，昨日（18日）暫停活豬屠宰程序，並進行全面清潔消毒。更預計今日上水屠房可恢復提供服務，包括拍賣及其後的屠宰程序。

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事實上，本地鮮活食品受困於疫情，內地進港鮮活食品供應仍沒回復正常水平。更因為個別供應點需進行防控消毒工作，供應較日前稍為回落。

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根據最新資料，昨日（截至午夜）經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場，推出市面的內地供港蔬菜供應量，為11,200多擔（即約678,000公斤），約平日供應量逾7成，惟整體蔬菜批發價維持穩定（見表）。

內地供港蔬菜批發價 種類 元/斤（今早） 菜芯 9.4 唐生菜 10.8 芥蘭 11.0 薯仔 6.8 西洋菜 13.1 青白菜 6.8 荳苗 18.2 白菜 8.9 茼萵 20.0 西芹 10.0 菠菜 11.4 西蘭花 16.4 蕃茄 13.4 *資料來源：漁護署

昨日內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量，維持在平日約7成。

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另外，為穩定香港鮮活食品的供應，內地相關部門和港府正試行以水路運輸供港物資，包括鮮活食品，以補足陸路貨運。

責任編輯：馬意文