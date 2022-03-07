【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作　累捐5億款項及物資　一文看清企業最新舉動（不斷更新）

▲ 【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作 累捐3.9億款項及物資 一文看清企業最新舉動（不斷更新）

第五波疫情嚴峻，本地地產商以至一眾商界巨企宣布推出抗疫支援措施，相繼累捐價值4.4億元的款項及物資。長實、新世界、恒基、信和、盈科拓展等分別捐贈抗疫物資或借出酒店房作隔離用途等。騰訊、阿里巴巴、小米、京東等中資科企則以捐款為主。

【3月7日更新】

李嘉誠基金會再捐1500萬

李嘉誠基金會表示，再增加1000萬元以支援私家醫院接收公立醫院轉介病人，自2月19日以來，累計已經資助6000萬元。除此以外，近日護老院疫情嚴峻，李嘉誠基金會決定向長期資助的6間院舍，即時捐贈合共500萬元，以助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。

安永加碼再捐價值50萬的防護服

安永宣布，鑒於香港新冠肺炎疫情形勢仍然嚴峻，將在早前捐贈價值約100萬港元快速檢測試劑的援助基礎上，再通過安永關愛基金向「全港社區抗疫連線」捐贈價值50萬港元的防護服。

【3月3日更新】

移卡捐6萬盒快速測試

移卡 （09923） 宣布捐出6萬盒新型冠狀病毒抗原測試劑盒，物資将捐贈予保良局，透過其轄下安老服務單位及康復服務單位，分別派發予長者及殘疾人士。

香港電訊稱正加建基站為新建方艙醫院提供5G覆蓋 客戶若被隔離可獲免費數據及增值服務

香港電訊 （06823） 宣布已牽頭積極加建流動網絡基站，為最新興建8個社區治療設施、社區隔離設施及檢疫設施，提供全面的5G流動網絡覆蓋，csl及1O1O客戶如緊急需要入住政府指定檢疫中心或酒店，公司會已送上100GB本地流動數據、免費Now精選組合，及免費MOOV16 bit音樂服務，此安排亦會適用於政府即將興建8個社區治療設施、社區隔離設施及檢疫設施。

中國平安捐贈1千萬元人民幣檢測試劑及防護物資

中國平安 （02318） 宣佈通過平安公益基金會，向特區政府捐贈價值1千萬元人民幣的檢測試劑及防護物資，支持香港抗擊第五波新冠疫情，保障前線醫護人員和抗疫工作人員的防護需求。

本次中國平安捐贈的物資包括新冠肺炎診斷測試劑盒、KN95防護口罩、醫用防護服、醫用隔離面罩、醫用帽子、隔離鞋套及檢查手套。該批物資預計將於3月15日前抵達香港。

【3月2日更新】

信和、黃廷方慈善基金捐500萬元 支援基層兒童抗疫、設臨時住宿

信和集團及旗下黃廷方慈善基金宣布，捐出500萬元予醫院管理局支援轄下醫院的兒科服務，包括香港兒童醫院。信和及黃廷方慈善基金希望透過捐贈款項，讓醫管局適切支援轄下醫院兒科服務，例如添置醫療設備、藥物及抗疫物資等。

信和也表示，會與非牟利團體合作為不適合隔離的劏房家庭提供臨時住宿，同時特設網上學習課程讓留家抗疫的兒童寓學習於娛樂。

Smartone斥千萬元為十個社區隔離地點搭建5G網絡 免費向隔離人士提供數據卡

第五波疫情下，新鴻基地產 （00016） 除無償借出位於元朗潭尾以及新田兩幅共14公頃土地供政府興建臨時社區隔離治療設施，集團附屬SmarTone數碼通 （00315） 宣布，會為十個社區隔離治療設施地點，搭建5G網絡，讓醫護人員及需接受隔離的市民，能隨時與親友及社區保持聯繫，前線醫護人員亦可得到通訊網絡支援。

優品360向安老院舍及群育學校捐出1萬支新冠病毒快速抗原測試套裝

本港第五波新冠疫情持續爆發，優品360 （02360） 捐出1萬支新冠病毒快速抗原測試套裝，予30多間中小型的私營安老院舍及7間群育學校，超過4000人受惠。

【3月1日更新】

赤子城：捐贈百萬元抗疫物資馳援香港

赤子城 （09911） 表示，已運送100箱新冠病毒抗原檢測試劑盒、10箱N95防護口罩及一大批連花清瘟膠囊等抗疫物資到香港，已交由香港國際投資總商會接收及發放給有需要的群體，總值超百萬元。

AIA：捐贈3000萬元予仁愛堂支援長者及弱勢社群

AIA宣佈透過友邦慈善基金捐贈3,000萬元予仁愛堂，為飽受疫情影響的長者及弱勢社群提供適時的應急支援。有關捐贈透過「仁愛堂長者愛心卡」的《疫境同行》計劃，資助1萬名貧困的獨居長者及弱勢社群，包括派發抗疫愛心包，以及按需要為他們提供仁愛堂轄下的醫療、起居照顧、健康及日用品代購到戶等服務，全力支援他們疫情期間的迫切需要。

交通銀行香港分行及交銀（香港）：向保良局捐出病毒快測套裝、口罩及搓手液等

交通銀行香港分行及交銀（香港）向保良局提供1.5萬套新冠病毒快速測試套裝、20萬個醫學外科口罩及2,000支消毒搓手液等防疫物資，並透過保良局「關愛無限.共跨逆境」扶弱計劃，由保良局轄下位於荃灣及元朗區的社區支援單位，向深受疫情影響的貧困長者及基層家庭派發， 預計受惠人次逾 3,000 人。

【2月28日更新】

北京控股：捐贈216萬港元援助 用於購買防護服、快速檢測盒等物資

北京控股 （00392） 表示，向香港公屋居民關愛會捐贈216萬港元，用於購買防護服、快速檢測盒等抗疫物資，並派送給關愛會的所有樓長、義工、活躍會員骨幹及所有員工，預計將惠及1.2萬人。

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【2月26日更新】

港鐵向醫護人員送一萬張都會票 捐贈食物券、向的士開放更多泊車位

港鐵 （00066） 加碼推出支援措施，惠及弱勢社群，以及支持醫護和在疫情下大受影響的的士業界等，包括向醫護人員免費提供一萬張港鐵都會票、捐贈食物券予1500個合資格低收入家庭，並在香港西九龍站停車場開放更多泊車位予的士業界。

港鐵加碼向醫護人員送一萬張都會票，捐贈食物券、向的士開放更多泊車位，看【下一頁】

【2月25日更新】

李嘉誠基金會再加碼1,000萬元捐款

李嘉誠基金會表示，為協助減輕公營醫療系統壓力，推出支援私家醫院計劃，現新增寶血醫院加入，在目前公立醫院床位嚴重缺乏情況下，考慮接收急症病人，以便騰出病床去接收還在急症室輪候入院的病人。 為此，基金會資助將增加1000千萬至5000萬元，以支援5所私家醫院接收公立醫院非染疫病人。

早前參與的私院養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院和聖德肋撒醫院，昨天已開始接收醫管局轉介的病人。轉介個案全由公私醫院雙方自行協調和處理。自2月19日宣布計劃以來，參與的私院已確定將處理逾百宗緊急個案，包括因為新冠病情不能作心臟病手術的病人，及會擴展至癌症病人。

Zeek 成立抗疫配送專隊專門負責隔離圍封地區

本港物流初創Zeek 宣布成立「Zeek抗疫配送專隊」，計劃招募100位配送員，專為隔離、圍封或其他有需要人士配送抗疫物資，包括快速測試包及口罩等，全程無接觸交收；預留20萬元作緊急支援基金，一旦抗疫配送員在工作期間確診，將發放一次性2000元緊急援助金。

昆侖山礦泉水捐3,000萬元

昆侖山礦泉水表示，撥捐3,000萬元以支援全城防疫抗疫工作。其中一半金額將交由香港特區政府進行配對，以支援相應機構防疫工作及物資，其他則交由相關抗疫機構處理，作支援社區抗疫工作之用。

【2月24日更新】

友邦預留4000萬元全方位支援全港市民抗疫

AIA宣佈預留4,000萬港元全方位支援全港市民抗疫，當中包括透過友邦慈善基金捐助仁愛堂，支援受疫情影響的長者及弱勢社群人士。同時，AIA正與基因及診斷檢測公司Prenetics積極進行磋商，計劃設立一個私人檢測中心，以助減輕社區檢測中心現時所面對的壓力。若達成協議，AIA更計劃每月為需要關顧的群組預留免費檢測名額。

Lalamove已送逾2萬件防疫物資至有需要人士

Lalamove指，已收到逾50個社福機構的物流服務需求。當中包括運送日常物資和食物予有需要長者，協助社工把課堂物資送遞給有特殊學習需要的學童，運送防疫物資如快速檢測包、醫療物資、消毒儀和口罩等予安老院舍和基層家庭等，截至2月24日，Lalamove共把逾2萬件防疫物資直送至有需要人士手中。另外，Lalamove透過多個非牟利機構捐贈1萬多套快速檢測包。

Lalamove亦於2月14日推出「Lalamove撐你撐中小企」活動，為超過150家中小企於Lalamove及其他宣傳平台上推廣獨家優惠。

培力農本方下周一至六為新冠初陽、輕症患者提供羲診

為協助減輕公營醫療負擔和顧及家居隔離人士需要支援，培力農本方 （01498） 指，民建聯及香港註冊中醫學會一同組織了網上義診活動，集團將為是次義診活動免費提供中醫藥， 主要對象為居家新冠初陽、輕症患者，義診日期為2月28日至3月5日，診症時段為每位患者15分鐘以內，並會以Zoom視像形式診証。

是次網上義診活動將免收診金並由培力農本方為每位患者提供首三劑免費配藥，其後患者可再以優惠價60元配藥一劑。優惠僅限是次參加義診活動之人士。

翠華為初陽及確診員工提供視像中醫服務

翠華集團 （01314） 表示，將為檢測呈初步陽性及確診員工提供視像中醫服務， 並將中藥包經速遞送上家中，此服務經由康和堂提供，費用由公司負責。中藥包除了內含五包煲藥、兩個快速測試套裝、酒精消毒制及毛巾、抗疫指南及心意卡。

渣打捐出千萬元支援300名失業婦女就業

渣打香港」宣佈，渣打銀行慈善基金將捐出1000萬元予香港社會服務聯會 ，支援在第五波疫情下因就業市場受挫而失業的婦女，預計有近300名婦女受惠。

捐款將用於為弱勢社群購買約8萬套防疫包，當中包括食物及防疫物資，及為失業婦女提供兩個月工作機會，紓緩她們的短期財政壓力。受聘婦女將協助運送防疫包至近萬個弱勢閉居家庭， 特別是殘疾人士或獨居長者。受聘婦女將獲提供個人防疫物資和交通安排，以確保她們的健康和安全。社聯將負責管理和監督整個計劃。

滙豐保險捐消毒及殺菌設備予長者

滙豐 （00005） 保險將與路德會合作，捐出消毒及殺菌設備予現時居住在長者康復及日托中心的長者，在疫情嚴峻期間為他們提供即時且適切的支援，以此加強其對長者護理的承諾。透過與路德會合作，滙豐保險的捐贈預計可以令12,000 受惠，當中包括路德會旗下30 間長者康復及日托中心。這次捐贈將會用來購買空氣清新機，紫外線消毒機，員工的保護設備以及看護者的防護裝備。

日本城母企捐5000套快速原測試棒

日本城母公司國際家居零售 （01373） 捐出5,000 套YHLO GLINE-2019-nCoV Ag新冠快速原測試棒予香港公益金，贈予各提供老人服務之慈善團體。

【2月23日更新】

工銀亞洲派1萬個防疫包

工銀亞洲將於本月底透過旗下位於港九新界的指定分行，派發10,000個「工銀亞洲愛心防疫包」予客戶及有需要人士，內含口罩及酒精潔手液，協助民眾應對來勢洶洶的第五波疫情。

恒隆捐600萬元 支持政府興建「方艙醫院」

恒隆地產 （00101） 宣布，透過「恒隆抗疫基金2.0」撥款600萬元支持政府興建「方艙醫院」，以支援建造臨時社區治療設施，同心抗疫。恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，「恒隆抗疫基金」為急切的抗疫項目提供具針對性及聚焦的支援，非常支持政府興建「方艙醫院」計劃，並相信該項目的落成，將大大紓緩香港公營醫療系統的壓力。

嘉華國際向東華三院前線捐贈快速測試套裝及提供住宿

嘉華國際 （00173） 公布，透過「嘉華國際抗疫基金」向東華三院捐贈快速測試套裝，作為旗下前線人員及服務使用者包括長者及基層家庭檢測之用，以減輕醫療系統第一道防線的檢測壓力。

另一方面，嘉華國際表示，擬為前線醫護及院舍工作人員提供酒店住宿，讓他們在嚴峻抗疫時期獲得歇息空間，以期有更好休息。

【2月22日更新】

信銀國際捐出過萬份抗疫物資

信銀國際宣佈，因應新一波疫情形勢嚴峻，母行中信銀行及信銀國際聯合捐出11,500份抗疫物資，同時宣佈一系列抗疫紓困措施，包括1,500盒口罩及1萬份快速測試套裝予深水埗居民、清潔工及保安員等前線工作人員。抗疫物資由立法會議員鄭泳舜代表接受，稍後將由民建聯深水埗支部盡快安排派送予有需要人士。

安永捐值100萬元的快速檢測試劑盒等物資

安永大中華區宣布首批捐贈計劃，通過安永關愛基金向「全港社區抗疫連線」捐贈價值約100萬元的快速檢測試劑盒等急需物資，全力支援香港抗擊疫情，為抗疫前線人員和弱勢人群提供幫助。安永關愛基金還將繼續採購更多抗疫物品。

海通國際捐30萬元、1萬套新冠病毒抗原快速檢測包

海通國際 （00665） 宣布捐贈價值30萬元的抗疫物資，透過「全港社區抗疫連線」發放給社區抗疫前線人員及受影響社區，與社會大眾共同抗疫。此外，海通國際捐贈1萬套新冠病毒抗原快速檢測包予長期合作的公益夥伴「伸手助人協會」，為長者提供支援，為抗疫提供一份綿薄之力。

海通國際亦計劃為有需要客戶免費派發快速抗原檢測包。員工方面，除去年起實行的每次疫苗接種2天疫苗假期及接種疫苗的交通補貼以外，公司還計劃向員工及家人免費派發快速抗原檢測包，提供多一重防疫保障。

畢馬威中國捐100萬元

畢馬威中國宣布，透過畢馬威慈善基金捐出100萬元，支援香港的弱勢社群。畢馬威將與註冊慈善機構合作，解決有需要的人士面對的即時困難及扶助他們應對中期挑戰。資金將用於提供生活必需品、醫療用品和數碼設備，以及支持學生的在線學習等不同方面。

恒安及便利妥捐贈5萬套快速檢測包

恒安國際 （01044） 指，與便利妥捐贈5萬套快速檢測包予基層人士，冀緩解弱勢社群的經濟負擔。恒安及便利妥捐出的快速檢測包為「便利析」鼻拭子新型冠狀病毒SARS-CoV-2 （COVID-19）抗原檢測試劑盒。

中信銀行（國際）與中信銀行：捐贈11500份口罩及快速測試套裝

中信銀行（國際）與母行中信銀行聯合捐贈11,500份抗疫物資資，包括1,500盒口罩及10,000份快速測試套裝予深水埗居民、清潔工及保安員等前線工作人員。抗疫物資由立法會議員鄭泳舜代表接受，稍後將由民建聯深水埗支部盡快安排派送予有需要人士。

李嘉誠基金會：捐款加碼1千萬元 新增聖德肋撒醫院參與計劃

李嘉誠基金會最新宣布，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，將原來的3000萬元資助，增加1000萬元至4000萬元。

另外，參與的私家醫院增至4間，包括養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院以及聖德肋撒醫院。

微醫：推「微醫香港抗疫平台」，免費為港人視像會診

微醫表示，香港居民可通過微信掃碼或通過網頁鏈接進入「微醫香港抗疫平台」，免費獲取在線諮詢服務和科學抗疫知識，同時可免費下載《新型冠狀病毒感染的肺炎防治知識手冊》中英雙語版資料。

【2月21日更新】

新創建：捐1萬醫療級血氧儀 港怡醫院推免費視像會診

新創建集團 （00659） 宣布，將全力支援社區抗疫，決定透過旗下的新創建集團慈善基金，捐出1萬部達醫療設備級別的血氧計，以助初步確診者在留家等候期間監察身體狀況，決定何時需要求醫。另外，屬下港怡醫院將於短期內推出免費視像會診服務。

時代中國捐300萬元

時代中國 （01233） 宣佈，向香港捐贈300萬元，用以支持「全港社區抗疫連線」發起的「同心抗疫、關愛社區」抗疫工作，向有需要人士提供物資和協助。

中滙集團捐贈100萬元

中滙集團 （00382） 宣布向香港捐贈100萬元以支持香港共同抗疫。 除此之外，中滙集團各董事亦考慮通過個人名義進行捐款，組織及參與各項支援活動，同心助力香港儘早戰勝疫情。

滙豐銀行慈善基金捐1億元抗疫、首批捐款支持紅十字會

滙豐宣布，透過滙豐銀行慈善基金捐出1億港元抗疫，支援有需要人士。

是次捐款將首先支持香港紅十字會，推出「香港紅十字會抗疫同行熱線」，向需要檢疫、家居隔離及其他有需要人士，提供心理支援和健康資訊。同時，會為有需要人士送遞心意包，內有檢測包、食物、家居清潔用品，以及常用緊急藥物。滙豐將於稍後公布計劃及其他項目的詳情。

恒生銀行捐贈1,000萬元助港抗疫、設情緒支援熱線

恒生銀行 （00011） 捐贈1,000萬元推出「抗疫同恒」計劃，提供包括快速測試套裝、口罩及消毒用品的抗疫包，惠及有需要的長者及基層家庭。

「抗疫同恒」計劃包括購買15萬劑新型冠狀病毒快速測試，75萬個口罩 及消毒用品等防疫物資，先轉贈予25,000個長者及基層家庭，以及將5,000劑快速測試捐贈予派送膳食及在社區照顧有需要和獨居長者的前線人員。同時，又與香港家庭福利會開設抗疫及情緒支援熱線

信義系捐助抗疫物資抵港

信義玻璃 （0868） 、信義光能 （0968） 、信義能源 （3868） 及信義儲電 （8328） 公布，援港抗疫物資抵港。首批援港抗疫物資已於2月14日由專車運抵香港並全數捐贈新界社團聯會北區地區委員會，其中包括3200盒快速試劑、5.04萬個N95口罩、2萬個醫用手套和3200個隔離面罩，均為疫情當下香港市民及防疫抗疫前線工作人員急需的物資。

信義系計劃捐助共10萬個 N95 口罩和10萬盒快速檢測試劑，將陸續抵港。今年1月下旬，信義系已捐贈60,000個防疫口罩，通過香港立法會議員派發給有需要的基層市民。

【2月20日更新】

耀才證券捐款1000萬元予醫管局

本港爆發第五波疫情，確診數字日日持續飊升，令本港的公共醫療系統再次瀕臨崩潰，「葉茂林慈善基金」創辦人主席，兼耀才證券主席葉茂林，決定捐贈1000萬港元予醫管局，以用作全體醫護抗疫之用。

安踏體育：捐贈10萬套快速檢測包、FILA禦寒服及食物套餐

安踏體育 （02020） 表示，因應第五波疫情在香港爆發，將捐贈抗疫物資，包括FILA禦寒服、10萬套新冠病毒抗原快速檢測包及5000份食物套餐，全力支援香港社會各界抗擊第五波疫情。

【2月19日更新】

交銀國際派發1萬套快速檢測盒

交銀國際宣布，捐出一萬套快速檢測盒，週六（19日）將送至新界、九龍、港島各區的基層社團和街坊組織，其後會免費派發給基層家庭、劏房住戶、獨居長者以及安老及護理院舍、清潔、保安等一線工作人員。

復星基金會捐贈價值1000萬元抗疫物資

復星國際 （00656） 同系的復星基金會宣布向香港捐贈價值1000萬元的抗疫物資，包括快速抗原檢測包、醫用口罩等。物資將會通過香港非牟利機構及家庭醫生網絡等，轉贈至有需要的基層人士、長期病患者等。

富途：捐款1000萬元助抗疫 另將贈100萬支快速測試劑

富途（美：FUTU）周六（19日）宣布，捐款1000萬元支援香港抗疫工作，同時將加快採購100萬支快速測試劑免費送贈給有需要的香港市民。詳情可看【下一頁】

李嘉誠基金會宣布捐款3000萬元

本地富豪、長和系創辦人李嘉誠出手捐款支援抗疫。李嘉誠基金會周六（19日）宣布，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3000萬元。詳情可看【下一頁】

【2月18日更新】

長實：將借3000酒店房供隔離

長實 （01113） 主席李澤鉅發表講辭稱，旗下四間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。旗下超級市場及個人護理用品連鎖店 將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。詳情可看【下一頁】

李澤楷旗下盈科拓展以MIRROR作抗疫大使拍宣傳片

李澤楷旗下盈科拓展（SGX：P15）決定推出4項方案，決定以MIRROR作為抗疫大使，拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫；為10萬位通過Dr go遙距診療平台問診的患者每位補貼診費200元；為政府衛生署健康熱線提供3000條客戶服務線路支持；捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐。詳情可看【下一頁】

新世界鄭志剛：願騰出會展作檢測等用途 研借土地建「方艙醫院」

新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛在中聯辦活動提出八大措施助力抗疫，包括1）下周開始，將率先派發 20 萬套快速抗原檢疫包給基層市民，通過 6 家非牟利機構， 派給基層市民；2）將提供九龍貝爾特酒店的 700 間客房，作社區隔離之用；3）新世界集團正安排一百部大暖爐，送到各大醫院急症室，為戶外候診的市民送暖；4）非常願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途；5）針對目前公共醫療系統極度緊張的問題，將研究借出土地，讓政府可建立更多臨時 的「方艙醫院」；6）將請有線電視（i-CABLE），以及公司旗下的住宅、商場，24 小時播放防疫消 息，讓市民及時知道最新情況；7）旗下富通保險向 500 位參加「政府抗疫專屬出租車車隊」的司機，提供免費抗疫保險；8）2020 年疫情爆發之初，為解決香港的「口罩荒」，新世界集團馬上成立多條口罩生產線， 至今已對外派發了 2000 萬個口罩，未來會繼續有關工作，加强社區的防疫設備。

富途送1000盒快速檢測包 2.22早上登記

富途（美：FUTU）宣布，因應香港新冠病毒感染人數持續攀升，將贈送1,000盒快速檢測套裝予有需要人士。富途表示，市民可於2月22日 （星期二）早上9時起於富途Facebook上，點擊相關連結並於電子表格上簡單填寫個人資料申請，先到先得，派完即止。詳情可看【下一頁】

京東捐贈1億元人民幣抗疫物資

京東集團 （09618） 宣布將向香港醫護人員捐贈1億元人民幣（相當於1.23億港元）的抗疫物資，捐贈將由「全港社區抗疫連線」統籌安排。京東集團稱，後續將與「全港社區抗疫連線」保持密切溝通，只要香港抗疫有需要，京東將隨時提供支援。詳情可看【下一頁】

小米捐款500萬元支持香港抗疫物資採購

小米 （01810） 公布小米基金會宣布向「全港社區抗疫連線」捐款500萬元，款項將用以支持香港抗疫物資採購，為抗疫人員提供保障。詳情可看，看【下一頁】

阿里巴巴、螞蟻集團各捐香港1000萬元抗疫 天貓香港補貼商家運費

阿里巴巴 （09988） 、同系螞蟻集團分別公布向香港捐助1000萬元。據了解，阿里巴巴公益基金會捐款將主力支持醫護人員抗疫工作，而螞蟻公益基金會1000萬元款項，也將定向用於醫護人員防護物資補給與生活物資保障。詳情可看【下一頁】

恒基集團向安老院舍及基層人士捐1000萬元 煤氣送300萬抗疫湯包及超市禮券

恒基兆業地產集團主席李家傑及李家誠表示，將全力支持特區政府採取一切必要的措施遏止疫情，希望社會盡快回復正常，在尋找市區及新界土地作抗疫工作方面，如果政府有需要，集團樂意配合。詳情可看【下一頁】

騰訊加碼向香港捐5000萬 主力協助基層和醫護人員

騰訊 （00700） 周四（17日）公布透過旗下騰訊基金會首期捐助1,000萬元予香港公益金，為幼童和長者的疫情防護需要提供及時援助。騰訊周五再公布，騰訊基金會追加4,000萬元，總額5,000萬元向香港抗疫支援。詳情可看【下一頁】

【2月17日更新】

新世界：借出九龍貝爾特酒店700間客房作隔離設施

新世界發展 （00017） 已向政府提出，借出旗下香港九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施，為有需要的市民提供支援。新世界旗下酒店將與政府有關部門積極商討相關安排，並盡快評估酒店的設施和配套作為隔離設施的可行性。詳情可看【下一頁】

【2月11日更新】

信和集團捐出28萬套快速檢測包 下周起送贈基層

信和集團與黃廷方慈善基金捐出28萬套快速檢測包，透過民建聯18區地區支部及集團義工團隊由下周起送贈基層人士，齊心抗疫。詳情可看【下一頁】

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