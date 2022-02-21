【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作　累捐近2.7億款項及物資　一文看清企業最新舉動（不斷更新）

▲ 【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作 累捐近2.6億款項及物資 一文看清企業最新舉動（不斷更新）

第五波疫情嚴峻，本地地產商以至一眾商界巨企宣布推出抗疫支援措施，相繼累捐價值近2.68億元的款項及物資。長實、新世界、恒基、信和、盈科拓展等分別捐贈抗疫物資或借出酒店房作隔離用途等。騰訊、阿里巴巴、小米、京東等中資科企則以捐款為主。

【2月21日更新】

滙豐銀行慈善基金捐1億元抗疫、首批捐款支持紅十字會

滙豐宣布，透過滙豐銀行慈善基金捐出1億港元抗疫，支援有需要人士。

是次捐款將首先支持香港紅十字會，推出「香港紅十字會抗疫同行熱線」，向需要檢疫、家居隔離及其他有需要人士，提供心理支援和健康資訊。同時，會為有需要人士送遞心意包，內有檢測包、食物、家居清潔用品，以及常用緊急藥物。滙豐將於稍後公布計劃及其他項目的詳情。

恒生銀行捐贈1,000萬元助港抗疫、設情緒支援熱線

恒生銀行 （00011） 捐贈1,000萬元推出「抗疫同恒」計劃，提供包括快速測試套裝、口罩及消毒用品的抗疫包，惠及有需要的長者及基層家庭。

「抗疫同恒」計劃包括購買15萬劑新型冠狀病毒快速測試，75萬個口罩 及消毒用品等防疫物資，先轉贈予25,000個長者及基層家庭，以及將5,000劑快速測試捐贈予派送膳食及在社區照顧有需要和獨居長者的前線人員。同時，又與香港家庭福利會開設抗疫及情緒支援熱線

信義系捐助抗疫物資抵港

信義玻璃 （0868） 、信義光能 （0968） 、信義能源 （3868） 及信義儲電 （8328） 公布，援港抗疫物資抵港。首批援港抗疫物資已於2月14日由專車運抵香港並全數捐贈新界社團聯會北區地區委員會，其中包括3200盒快速試劑、5.04萬個N95口罩、2萬個醫用手套和3200個隔離面罩，均為疫情當下香港市民及防疫抗疫前線工作人員急需的物資。

信義系計劃捐助共10萬個 N95 口罩和10萬盒快速檢測試劑，將陸續抵港。今年1月下旬，信義系已捐贈60,000個防疫口罩，通過香港立法會議員派發給有需要的基層市民。

【2月20日更新】

耀才證券捐款1000萬元予醫管局

本港爆發 第五波疫情，確診數字日日持續飊升，令本港的公共醫療系統再次瀕臨崩潰，「葉茂林慈善基金」創辦人主席，兼耀才證券主席葉茂林，決定捐贈1000萬港元予醫管局，以用作全體醫護抗疫之用。

安踏體育：捐贈10萬套快速檢測包、FILA禦寒服及食物套餐

安踏體育 （02020） 表示，因應第五波疫情在香港爆發，將捐贈抗疫物資，包括FILA禦寒服、10萬套新冠病毒抗原快速檢測包及5000份食物套餐，全力支援香港社會各界抗擊第五波疫情。

【2月19日更新】

交銀國際派發1萬套快速檢測盒

交銀國際宣布，捐出一萬套快速檢測盒，週六（19日）將送至新界、九龍、港島各區的基層社團和街坊組織，其後會免費派發給基層家庭、劏房住戶、獨居長者以及安老及護理院舍、清潔、保安等一線工作人員。

復星基金會捐贈價值1000萬元抗疫物資

復星國際 （00656） 同系的復星基金會宣布向香港捐贈價值1000萬元的抗疫物資，包括快速抗原檢測包、醫用口罩等。物資將會通過香港非牟利機構及家庭醫生網絡等，轉贈至有需要的基層人士、長期病患者等。

富途：捐款1000萬元助抗疫 另將贈100萬支快速測試劑

富途（美：FUTU）周六（19日）宣布，捐款1000萬元支援香港抗疫工作，同時將加快採購100萬支快速測試劑免費送贈給有需要的香港市民。詳情可看【下一頁】

李嘉誠基金會宣布捐款3000萬元

本地富豪、長和系創辦人李嘉誠出手捐款支援抗疫。李嘉誠基金會周六（19日）宣布，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3000萬元。詳情可看【下一頁】

【2月18日更新】

長實：將借3000酒店房供隔離

長實 （01113） 主席李澤鉅發表講辭稱，旗下四間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。旗下超級市場及個人護理用品連鎖店 將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。詳情可看【下一頁】

李澤楷旗下盈科拓展以MIRROR作抗疫大使拍宣傳片

李澤楷旗下盈科拓展（SGX：P15）決定推出4項方案，決定以MIRROR作為抗疫大使，拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫；為10萬位通過Dr go遙距診療平台問診的患者每位補貼診費200元；為政府衛生署健康熱線提供3000條客戶服務線路支持；捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐。詳情可看【下一頁】

新世界鄭志剛：願騰出會展作檢測等用途 研借土地建「方艙醫院」

新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛在中聯辦活動提出八大措施助力抗疫，包括1）下周開始，將率先派發 20 萬套快速抗原檢疫包給基層市民，通過 6 家非牟利機構， 派給基層市民；2）將提供九龍貝爾特酒店的 700 間客房，作社區隔離之用；3）新世界集團正安排一百部大暖爐，送到各大醫院急症室，為戶外候診的市民送暖；4）非常願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途；5）針對目前公共醫療系統極度緊張的問題，將研究借出土地，讓政府可建立更多臨時 的「方艙醫院」；6）將請有線電視（i-CABLE），以及公司旗下的住宅、商場，24 小時播放防疫消 息，讓市民及時知道最新情況；7）旗下富通保險向 500 位參加「政府抗疫專屬出租車車隊」的司機，提供免費抗疫保險；8）2020 年疫情爆發之初，為解決香港的「口罩荒」，新世界集團馬上成立多條口罩生產線， 至今已對外派發了 2000 萬個口罩，未來會繼續有關工作，加强社區的防疫設備。

富途送1000盒快速檢測包 2.22早上登記

富途（美：FUTU）宣布，因應香港新冠病毒感染人數持續攀升，將贈送1,000盒快速檢測套裝予有需要人士。富途表示，市民可於2月22日 （星期二）早上9時起於富途Facebook上，點擊相關連結並於電子表格上簡單填寫個人資料申請，先到先得，派完即止。詳情可看【下一頁】

京東捐贈1億元人民幣抗疫物資

京東集團 （09618） 宣布將向香港醫護人員捐贈1億元人民幣（相當於1.23億港元）的抗疫物資，捐贈將由「全港社區抗疫連線」統籌安排。京東集團稱，後續將與「全港社區抗疫連線」保持密切溝通，只要香港抗疫有需要，京東將隨時提供支援。詳情可看【下一頁】

小米捐款500萬元支持香港抗疫物資採購

小米 （01810） 公布小米基金會宣布向「全港社區抗疫連線」捐款500萬元，款項將用以支持香港抗疫物資採購，為抗疫人員提供保障。詳情可看，看【下一頁】

阿里巴巴、螞蟻集團各捐香港1000萬元抗疫 天貓香港補貼商家運費

阿里巴巴 （09988） 、同系螞蟻集團分別公布向香港捐助1000萬元。據了解，阿里巴巴公益基金會捐款將主力支持醫護人員抗疫工作，而螞蟻公益基金會1000萬元款項，也將定向用於醫護人員防護物資補給與生活物資保障。詳情可看【下一頁】

恒基集團向安老院舍及基層人士捐1000萬元 煤氣送300萬抗疫湯包及超市禮券

恒基兆業地產集團主席李家傑及李家誠表示，將全力支持特區政府採取一切必要的措施遏止疫情，希望社會盡快回復正常，在尋找市區及新界土地作抗疫工作方面，如果政府有需要，集團樂意配合。詳情可看【下一頁】

騰訊加碼向香港捐5000萬 主力協助基層和醫護人員

騰訊 （00700） 周四（17日）公布透過旗下騰訊基金會首期捐助1,000萬元予香港公益金，為幼童和長者的疫情防護需要提供及時援助。騰訊周五再公布，騰訊基金會追加4,000萬元，總額5,000萬元向香港抗疫支援。詳情可看【下一頁】

【2月17日更新】

新世界：借出九龍貝爾特酒店700間客房作隔離設施

新世界發展 （00017） 已向政府提出，借出旗下香港九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施，為有需要的市民提供支援。新世界旗下酒店將與政府有關部門積極商討相關安排，並盡快評估酒店的設施和配套作為隔離設施的可行性。詳情可看【下一頁】

【2月11日更新】

信和集團捐出28萬套快速檢測包 下周起送贈基層

信和集團與黃廷方慈善基金捐出28萬套快速檢測包，透過民建聯18區地區支部及集團義工團隊由下周起送贈基層人士，齊心抗疫。詳情可看【下一頁】

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