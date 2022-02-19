【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作　累捐近2.6億款項及物資　一文看清企業最新舉動（不斷更新）

▲ 【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作 累捐近2.4億款項及物資 一文看清企業最新舉動（不斷更新）

第五波疫情嚴峻，本地地產商以及其他大型香港上市公司宣布推出抗疫支援措施，相繼出手累捐價值近2.58億元的款項及物資。長實、新世界、恒基、信和、盈科拓展等分別出手捐贈抗疫物資或借出酒店房作隔離用途。騰訊、阿里巴巴、小米、京東等中資科企則以捐款為主。

【2月19日更新】

交銀國際派發1萬套快速檢測盒

交銀國際宣布，捐出一萬套快速檢測盒，週六（19日）將送至新界、九龍、港島各區的基層社團和街坊組織，其後會免費派發給基層家庭、劏房住戶、獨居長者以及安老及護理院舍、清潔、保安等一線工作人員。

復星基金會捐贈價值1000萬元抗疫物資

復星國際 （00656） 同系的復星基金會宣布向香港捐贈價值1000萬元的抗疫物資，包括快速抗原檢測包、醫用口罩等。物資將會通過香港非牟利機構及家庭醫生網絡等，轉贈至有需要的基層人士、長期病患者等。

富途：捐款1000萬元助抗疫 另將贈100萬支快速測試劑

富途（美：FUTU）周六（19日）宣布，捐款1000萬元支援香港抗疫工作，同時將加快採購100萬支快速測試劑免費送贈給有需要的香港市民。詳情可看【下一頁】

李嘉誠基金會宣布捐款3000萬元

本地富豪、長和系創辦人李嘉誠出手捐款支援抗疫。李嘉誠基金會周六（19日）宣布，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3000萬元。詳情可看【下一頁】

【2月18日更新】

長實：將借3000酒店房供隔離

長實 （01113） 主席李澤鉅發表講辭稱，旗下四間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。旗下超級市場及個人護理用品連鎖店 將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。詳情可看【下一頁】

李澤楷旗下盈科拓展以MIRROR作抗疫大使拍宣傳片

李澤楷旗下盈科拓展（SGX：P15）決定推出4項方案，決定以MIRROR作為抗疫大使，拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫；為10萬位通過Dr go遙距診療平台問診的患者每位補貼診費200元；為政府衛生署健康熱線提供3000條客戶服務線路支持；捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐。詳情可看【下一頁】

新世界鄭志剛：願騰出會展作檢測等用途 研借土地建「方艙醫院」

新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛在中聯辦活動提出八大措施助力抗疫，包括1）下周開始，將率先派發 20 萬套快速抗原檢疫包給基層市民，通過 6 家非牟利機構， 派給基層市民；2）將提供九龍貝爾特酒店的 700 間客房，作社區隔離之用；3）新世界集團正安排一百部大暖爐，送到各大醫院急症室，為戶外候診的市民送暖；4）非常願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途；5）針對目前公共醫療系統極度緊張的問題，將研究借出土地，讓政府可建立更多臨時 的「方艙醫院」；6）將請有線電視（i-CABLE），以及公司旗下的住宅、商場，24 小時播放防疫消 息，讓市民及時知道最新情況；7）旗下富通保險向 500 位參加「政府抗疫專屬出租車車隊」的司機，提供免費抗疫保險；8）2020 年疫情爆發之初，為解決香港的「口罩荒」，新世界集團馬上成立多條口罩生產線， 至今已對外派發了 2000 萬個口罩，未來會繼續有關工作，加强社區的防疫設備。

富途送1000盒快速檢測包 2.22早上登記

富途（美：FUTU）宣布，因應香港新冠病毒感染人數持續攀升，將贈送1,000盒快速檢測套裝予有需要人士。富途表示，市民可於2月22日 （星期二）早上9時起於富途Facebook上，點擊相關連結並於電子表格上簡單填寫個人資料申請，先到先得，派完即止。詳情可看【下一頁】

京東捐贈1億元人民幣抗疫物資

京東集團 （09618） 宣布將向香港醫護人員捐贈1億元人民幣（相當於1.23億港元）的抗疫物資，捐贈將由「全港社區抗疫連線」統籌安排。京東集團稱，後續將與「全港社區抗疫連線」保持密切溝通，只要香港抗疫有需要，京東將隨時提供支援。詳情可看【下一頁】

小米捐款500萬元支持香港抗疫物資採購

小米 （01810） 公布小米基金會宣布向「全港社區抗疫連線」捐款500萬元，款項將用以支持香港抗疫物資採購，為抗疫人員提供保障。詳情可看，看【下一頁】

阿里巴巴、螞蟻集團各捐香港1000萬元抗疫 天貓香港補貼商家運費

阿里巴巴 （09988） 、同系螞蟻集團分別公布向香港捐助1000萬元。據了解，阿里巴巴公益基金會捐款將主力支持醫護人員抗疫工作，而螞蟻公益基金會1000萬元款項，也將定向用於醫護人員防護物資補給與生活物資保障。詳情可看【下一頁】

恒基集團向安老院舍及基層人士捐1000萬元 煤氣送300萬抗疫湯包及超市禮券

恒基兆業地產集團主席李家傑及李家誠表示，將全力支持特區政府採取一切必要的措施遏止疫情，希望社會盡快回復正常，在尋找市區及新界土地作抗疫工作方面，如果政府有需要，集團樂意配合。詳情可看【下一頁】

騰訊加碼向香港捐5000萬 主力協助基層和醫護人員

騰訊 （00700） 周四（17日）公布透過旗下騰訊基金會首期捐助1,000萬元予香港公益金，為幼童和長者的疫情防護需要提供及時援助。騰訊周五再公布，騰訊基金會追加4,000萬元，總額5,000萬元向香港抗疫支援。詳情可看【下一頁】

【2月17日更新】

新世界：借出九龍貝爾特酒店700間客房作隔離設施

新世界發展 （00017） 已向政府提出，借出旗下香港九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施，為有需要的市民提供支援。新世界旗下酒店將與政府有關部門積極商討相關安排，並盡快評估酒店的設施和配套作為隔離設施的可行性。詳情可看【下一頁】

【2月11日更新】

信和集團捐出28萬套快速檢測包 下周起送贈基層

信和集團與黃廷方慈善基金捐出28萬套快速檢測包，透過民建聯18區地區支部及集團義工團隊由下周起送贈基層人士，齊心抗疫。詳情可看【下一頁】

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