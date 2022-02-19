烏東平民撤入俄羅斯 首批難民抵俄

烏克蘭局勢緊張，衝突不斷的烏克蘭東部，地區領袖認為烏克蘭快將發動攻擊，宣布撤走區內70萬平民，撤入俄羅斯。俄羅斯傳媒報道，首批出發的烏克蘭難民，已抵達與烏東接釀的俄羅斯羅斯托夫地區（Rostov Region）。

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俄媒報道，首批運載烏克蘭難民的旅遊巴，已進入俄羅斯，當中主要是兒童、婦女及長者。烏東地區政府早前透過手機短訊，指示平民撤離並保持冷靜，民眾離開前紛紛到銀行櫃員機提款。

俄媒早前報稱，頓涅茨克的汽車炸彈襲擊，目標是當地親俄安全部隊領袖。頓涅茨克人民共和國領袖普希林（Denis Pushilin）發放片段，指注意到烏克蘭軍方人員異動，宣布撤走逾70萬平民到俄羅斯暫避，俄方亦已同意。盧甘斯克當局很快跟隨，下達疏散令。

俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin）表示，會向每名烏東難民發放1萬盧布 （約1000港元）援助。

烏東平民遇襲事件，令局勢惡化，早前就有幼稚園遭開火，有教師受傷，有指是烏克蘭施襲，但烏克蘭方面否認。外界關注集體撤走的烏東平民會否遇襲，令形勢更緊張。

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責任編輯：林建忠

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