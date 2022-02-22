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【李嘉誠抗疫】李嘉誠基金會加碼1000萬　累捐4000萬支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人

股市 12:43 2022/02/22

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李嘉誠基金會捐款加碼1千萬　支援4私家醫院接收公立醫院非染疫病人

本地富豪、長和系創辦人李嘉誠出手捐款支援抗疫。李嘉誠基金會最新宣布，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，將原來的3000萬元資助，增加1000萬元至4000萬元。

目前參與的私家醫院，除早前已公布的養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院外，位於九龍區的聖德肋撒醫院亦願意積極參與。計劃目前得到公、私營醫院積極回應，現正加快研究落實細節，一有最新消息，定會及時公佈，願平安抗疫。

李嘉誠基金會稱，在香港奮力抗疫之時，基金會希望盡一分力，與香港人同心前行。李嘉誠基金又感謝醫護人員疫境中奮身作戰。

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記者：李哲毅

港股 長和（00001） 長實集團（01113） 私家醫院 公立醫院 養和醫院 港怡醫院 李嘉誠
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