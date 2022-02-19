【小米1810】小米旗下天星數科傳重整業務 消費貸款轉移同系公司營運

手機生產商小米(01810)旗下金融科技平台天星數科，近日雖否認進行大規模裁員，惟市傳旗下個人消費貸款產品隨星借，營運商已由小米小貸公司轉移至小米及重慶農村商業銀行(03618)聯營的重慶小米消費金融公司。措施性質和較早前阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團把消費貸款產品花唄，改由螞蟻消費金融公司營運近似。

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日前有內媒報道指，天星數科業務線縮減、團隊縮減，天星數科官方及後回應稱，團隊不存在縮減的情況，將繼續聚焦服務主業。天星數科表示，公司在2021年第四季度進行組織架構的調整，但主要是本著「聚焦主業、服務實體」的原則，將相關業務線整合形成數字產業金融部和數字零售金融部。數字零售金融部下設信貸科技業務部、綜合業務部、支付業務部及國際業務部。將繼續提升數字科技能力，聚焦服務主業，推動實體企業、產業鏈和供應鏈的數字化升級。

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據了解，天星數科旗下原有７條業務線，包括小貸和消費金融、理財、保險、支付、供應鏈金融、金融科技、網絡互助等。其中小米互助由於遭遇監管已於去年中正式關停。早前有報道稱，由於整改帶來的業務調整及市場環境的變化，天星數科在年前就計劃將原有900人團隊縮減三分一，而原有七條業務線，將只保留還在上升期的供應鏈融金融、消費金融等主要業務。

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