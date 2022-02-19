▲ 【SpaceX】馬斯克旗下太空探索公司SpaceX 據報將股份1拆10 最新估值突破逾1000億美元

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX據報正以1：10比例分折股份，目前SpaceX 估值已飆升至超過 1000 億美元。由於 SpaceX 在最近一次出售中的估值為每股 560 美元，此次分拆後，SpaceX 每股普通股估值降至 56 美元。

報道引述多名消息人士指，今次是SpaceX 首次進行拆股。報道又引述SpaceX內部電郵指，拆股對公司的整體估值或SpaceX持股的整體價值沒有影響。

事實上，分拆股份不會改變公司價值，不乏公司偶爾會進行股票拆分，包括蘋果（美：AAPL）或Google 母公司 Alphabet（美：GOOGL）等高增長科技公司，此舉通常旨在降低股票入場門檻，以及更容易管理股份。

SpaceX估值在過去幾年飆升，公司籌集數十億美元來資助兩個資本密集型項目的工作：重型運載火箭「星艦」（Starship）及其全球衛星互聯網網絡 Starlink。

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記者：李哲毅