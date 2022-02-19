拜登稱確信普京決心侵烏 但仍有機會外交化解

烏克蘭局勢持續緊張，美國總統拜登（Joe Biden）指，確信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已決定入侵烏克蘭，目標是拿下烏克蘭首都基輔，又認為早前親俄烏東地區遭遇烏克蘭攻擊的事件，正是俄方炮製的煙幕，製造入侵藉口。惟拜登強調，仍有機會透過外交途徑解決事件。

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烏東親俄的盧甘斯克及頓涅茨克地區，日前聲稱遭到烏克蘭方襲擊，導致當地平民要大規模撤退。拜登周五見記者時指出，若說是烏克蘭在此時發動攻擊，令局勢再升溫，是違反基本邏輯，尤其現時有逾15萬俄軍壓境。

他指出，烏方一直非常克制，拒予俄方發動戰爭藉口，因此拜登認為，普京已下定決心開戰。拜登稱，確信普京已作出決定，但除非俄方真的展開攻勢，仍有可能透過外交途徑解決事件，俄方需作出選擇，若開戰則要付出沉重代價。

另一邊，普京與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會談後見記者，談及西方制裁威脅。普京指出，西方無論如何都會找到原因制裁俄國，就算沒有烏克蘭問題都會有其他藉口，目的是拖慢俄羅斯及白俄發展。惟他強調制裁絕對是非法，不符合國際法。

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責任編輯：林建忠