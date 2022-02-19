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【內房危機】遠洋集團否認 收購同業朗基地產

股樓投資 14:56 2022/02/19

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近日內地網上消息傳出，內房遠洋集團(03377)目前已完成對朗基地產的收購，即將完成各項交接工作。對於有關傳聞，遠洋集團回應表示，網傳收購朗基地產的消息不實。

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朗基集團旗下擁有朗基地產、朗基產業、朗基生活三大業務，主要從事城市建設項目的開發與運營。截至2020年底，朗基集團資產規模逾300億元人民幣，儲備貨值近700億元人民幣。

至於遠洋，目前於北京、環渤海、華東、華南、華西及華中俱開發地產項目，並和太古地產(01972)共同營運多個大型商業項目，包括北京頤堤港及成都遠洋太古里。

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遠洋集團日前亦公布，今年１月協議銷售額為約44.9億元人民幣，按年減少18.3％；協議銷售樓面面積為約25.3萬平方米；協議銷售均價為每平方米約1.77萬元人民幣。

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撰文 : 李尚毅

遠洋集團（03377） 港股

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