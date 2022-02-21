【富時季檢】富時羅素全球股票指數系列季檢　新納入102隻A股惟國壽A股被剔出

▲ 【富時季檢】富時羅素全球股票指數系列季檢 新納入102隻A股

國際指數編制公司富時羅素公佈2月的季度審議結果，其旗艦指數富時全球股票指數系列（富時GEIS）新納入102隻A股股份，變動將於3月18日收市後正式生效。

富時羅素審議後納入102隻中國A股，當中大型A股佔26隻，包括郵儲銀行（滬：601658）、時代電氣（滬：688187）和天合光能（滬：688599）等。國壽A股（滬：601628）成為唯一一隻遭到剔出A股，理由是該股未能符合富時全球股票指數成分股的最小自由流通要求。

國壽A股周一早上挫2.6%，在港股價則偏軟跌近0.9%。

有分析認為，國壽最小自由流通要求不符指數要求，可能是由於外資持股比例達到上限。去年5月包括格力電器（深：000651）在內的3隻A股亦因同樣理由被剔出富時全球股票指數系列。

值得留意是，富時羅素本次只對指數成分股進行例行技術調整，不涉及A股納入因子的變化。富時全球股票指數系列新納入A股包括大盤A股共26隻，中盤A股4隻，小盤A股72隻。此外還有部分此前已納入的A股標的因市值大小變動進行了分類調整。

此次公佈的只是初步名單，富時羅素還將根據市場情況（如滬深股通標的調整）來對上述名單小幅調整，最終納入名單將在指數生效日前確定。

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記者：李哲毅