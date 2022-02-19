【樓市現象】疫情嚴重心慌慌 恒安邨業主大減14%沽2房 持貨23年單位升值逾11倍

疫情持續惡化，個別業主擴大議價空間沽貨，居二市場也錄大幅減價成交。一名馬鞍山恒安邨2房戶業主見疫情嚴重，急急減價逾一成沽出單位。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

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世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，以上單位為恒安邨恒月樓高層10室，實用面積443平方呎，2房間隔，單位放盤5個月，原開價290萬元，減幅近14%，最終以250萬元（居二市場價） 獲綠表買家承接，實用面積呎價5,643元。

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雖然單位大幅減價，但原業主也大賺離場。據了解，原業主早於1998年7月購入上址，當時作價19.7萬元(未補地價)，持貨23年多至今轉售，賬面獲利230.3萬元，單位期內升值逾11倍。

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記者：陳詠妍

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