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【樓市現象】疫情嚴重心慌慌 恒安邨業主大減14%沽2房 持貨23年單位升值逾11倍

股樓投資 14:13 2022/02/19

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疫情持續惡化，個別業主擴大議價空間沽貨，居二市場也錄大幅減價成交。一名馬鞍山恒安邨2房戶業主見疫情嚴重，急急減價逾一成沽出單位。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【齊心抗疫】長和系主席李澤鉅身體抱恙 等待新冠病毒檢測結果 撥旗下4酒店逾3000個房間用作社區隔離設施，詳見【下一頁

世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，以上單位為恒安邨恒月樓高層10室，實用面積443平方呎，2房間隔，單位放盤5個月，原開價290萬元，減幅近14%，最終以250萬元（居二市場價） 獲綠表買家承接，實用面積呎價5,643元。

    點擊圖片放大
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【有相睇】業主減價促銷　高層有裝修兼望海景　造價貼近望內園單位，詳見【下一頁


雖然單位大幅減價，但原業主也大賺離場。據了解，原業主早於1998年7月購入上址，當時作價19.7萬元(未補地價)，持貨23年多至今轉售，賬面獲利230.3萬元，單位期內升值逾11倍。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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記者：陳詠妍

【MIRROR抗疫】駱惠寧召開中聯辦抗疫會議 各界巨頭齊撐場 李澤楷：請人氣偶像MIRROR擔任抗疫大使，詳見【下一頁

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物業 沽出 疫情 恆安邨 放盤 馬鞍山

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